Arda Turan Süper Lig'e dönüyor
Başakşehir, Arda Turan'ı transfer etmek için özel uçakla Barcelona'ya gitti.08 Ocak 2018 Pazartesi 12:23
Başakşehir'de Arda Turan harekatı resmen başladı. Başkan Göksel Gümüşdağ ve yöneticiler, bu sabah saatlerinde özel uçakla Barcelona'nın yolunu tuttu.
İstanbul ekibi, Arda Turan'ın transferini noktalamak üzere Barcelona'ya indi. Katalan ekibiyle yapılacak görüşmelerin ardından transfer şekillenecek.
Tecrübeli futbolcu Başakşehir'le prensip anlaşmasına varırken, iki kulübün ödeme planı konusunda da anlaşmasının ardından Arda, Süper Lig'in yolunu tutacak.