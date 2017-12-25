Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Arda Turan Süper Lig'e dönüyor

Transfer dönemini yoğun geçiren Beşiktaş, Barcelona forması giyen Arda Turan'ı her an kadrosuna katabilir.

25 Aralık 2017 Pazartesi 01:04
Arda Turan Süper Lig'e dönüyor

İlk olarak 3 ay önce anlaşmaya vardığı Vida'ya resmi imzayı attırması beklenen Siyah Beyazlılar Barcelona'nın Türk oyuncusu Arda Turan'ı da her an kadrosuna katabilir.

Beşiktaş'a gelmek istediğini bir kaç ay önce Başkan Fikret Orman'a ileten milli oyuncu için teknik direktör Şenol Güneş'ten olumlu görüş alan transfer komitesi Barcelona'ya Arda'yı kendilerine bedelsiz kiralayıp kiralamayacaklarını sordu.İspanyol kulübünün cevabını yakın bir zamanda vermesi beklenirken ArdaTuran kanadında da ilginç gelişmeler de yaşandı.

ARDA TÜRKİYE'DE!

Türkiye'de bulunan Arda bu gece yakın arkadaşları ve bazı futbolcular ile yemekte bir araya geldi.

Arda, Beşiktaş'a transfer olacağı sinyalini verircesine yemekte bulunan Beşiktaş kaptanı Tolga Zengin ile olan fotoğrafını paylaştı ve 'kaptan-can' yazdı. Bu fotoğrafın hemen ardından da Tolga Zengin Arda ile olan fotoğrafını paylaşıp 'kardeşim candır' dedi.

Gece yaşanan bu fotoğraf paylaşmaları Beşiktaşlıları oldukça heyecanlandırırken Arda Turan'ın kısa bir süre içinde Siyah Beyazlı takıma imza atacağı şeklinde yorumlandı.

Barcelona kulübü Beşiktaş'ın teklifini kabul etmesi durumunda Arda sezon sonunda satın alma opsiyonlu 6 aylık kiralanacak.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 01:04
  1. Arda Turan
  2. Türkiye
  3. Beşiktaş
  4. Barcelona

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siyonist köpekler rahat durmuyor
    1. Siyonist köpekler rahat durmuyor
    2. Erdoğan: İnsanlığın iradesini satın..
    3. Demirtaş: Kefen giymeyi tercih ederiz
    4. BAE'ye büyük şok! Tüm uçuşları..
    5. Arda Turan Süper Lig'e dönüyor
    6. Erdoğan'ı Meclis'te tekbirlerle..
    7. Şemdinli'den acı haber!
    8. İş var ama eleman yok!
    9. SSM, Cumhurbaşkanlığına bağlandı!
    10. İsrail mahkemesinden skandal karar
    11. Mısır'dan Türkiye'ye yeni teklif
    12. S.Arabistan'dan şaşırtan İsrail hamlesi
    13. Ülkede benzin krizi büyüyor
    14. İngilizlerden çılgın teklif! 20 milyon..
    15. Maicon: İmparator geri döndü
    16. Sokak ortasında kanlı infaz
    17. Piyango ve şans oyunları toplu kumar mı?
    18. Fatih Terim'den flaş açıklama
    19. Sudan'dan Türkiye'ye 'Hilafet' sevgisi
    20. “Âhirette nereye gitmek istiyorsanız,..
    Türkiye'ye yeni kuşatma! Sayı 65 bine çıktı
    Türkiye'ye yeni kuşatma! Sayı 65 bine çıktı
    Mesut Yılmaz: Allah'a isyan etmeyeceğiz
    Mesut Yılmaz: Allah'a isyan etmeyeceğiz
    İhraç edilen kişiler arasında dikkat çeken isim
    İhraç edilen kişiler arasında dikkat çeken isim
    Erdoğan yaptırdı, onlar kiraya verdi!
    Erdoğan yaptırdı, onlar kiraya verdi!
    Emekliye 3 Ocak zammı
    Emekliye 3 Ocak zammı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    'Son hilafet ülkesi olmasından dolayı Türkiye'yi...'
    'Son hilafet ülkesi olmasından dolayı Türkiye'yi...'
    "Beni tamamen yuttu onu, yenemiyorum" deyip intihar etti
    "Beni tamamen yuttu onu, yenemiyorum" deyip intihar etti