Başakşehir'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Yeni transferimiz Arda Turan sağlık kontrolünden geçti.

Sağlık kontrolü için Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ne gelen Arda Turan’a, kan tetkiklerinin ardından uzman doktorlar tarafından iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi ve kardiyoloji muayeneleri yapıldı.