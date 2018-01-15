Arda Turan resmi imzayı atıyor...

Yıldız futbolcuyu bugün yoğun bir gün bekliyor. 10.45'te imza töreni başlayacak. Transferinin nedenlerini açıklayacak olan Arda'nın önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Arda Turan'ın özellikle Galatasaray ve Beşiktaş'la yaptığı transfer görüşmeleri hakkındaki açıklamaları büyük merak uyandırıyor.

Saat 11.30'da da ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman start alacak. Transferin detayları ise şöyle:

TRANSFERDE SÖZLEŞME ŞARTLARI

Barcelona'da net ücreti 4 milyon Euro olan Arda'ya maaşı Başakşehir tarafından ödenecek.

Barcelona, 4 transfer dönemi boyunca Arda'yı satma hakkına sahip olacak. Teklif için ilk konuşma hakkı Başakşehir'in.

Barcelona; başarıya göre de 'kira bonusu' alacak.