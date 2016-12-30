Arda Turan kararını açıkladı

Arda Turan, Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol programına konuk oldu. Milli futbolcumuz Arda Turan, program sırasında transfer iddiaları üzerine önemli bir açıklama yaptı.



Yıldız oyuncu, Çin'den teklif aldığı iddialarıyla ilgili, "Çin'den teklif geldiği söyleniyor ama bize teklif yok. Yani bizim haberimiz olmaz böyle şeylerden. Kulüp konuşursa konuşur. Barcelona'dan çok memnunum. Onlar da memnun. 33 yaşıma kadar kontratım var" ifadelerini kullandı.



Burak Yılmaz ise, "Arda'ya Çin'e gel demem. O çok üst düzey oynuyor" diyerek milli takımdan arkadaşı için kariyer fikrinde bulundu.













