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Arda Turan kararını açıkladı

Barcelona'da oynayan milli yıldız Arda Turan, Çin'e gideceği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söylerken transferi ile ilgili düşüncesini de açıkladı.

Arda Turan kararını açıkladı
Eklenme: 30 Aralık 2016, 10:19
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Arda Turan, Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol programına konuk oldu. Milli futbolcumuz Arda Turan, program sırasında transfer iddiaları üzerine önemli bir açıklama yaptı.

Yıldız oyuncu, Çin'den teklif aldığı iddialarıyla ilgili, "Çin'den teklif geldiği söyleniyor ama bize teklif yok. Yani bizim haberimiz olmaz böyle şeylerden. Kulüp konuşursa konuşur. Barcelona'dan çok memnunum. Onlar da memnun. 33 yaşıma kadar kontratım var" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz ise, "Arda'ya Çin'e gel demem. O çok üst düzey oynuyor" diyerek milli takımdan arkadaşı için kariyer fikrinde bulundu.





 
EtiketlerBarcelonaÇinİspanyaArda TuranBurak YılmazNTVEmre Belözoğlu
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