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Arda Turan, İstanbul'da! İşte ilk sözleri...

Medipol Başakşehir'in anlaşmaya vardığı Arda Turan, İstanbul'a geldi. İşte milli futbolcunun ilk sözleri...

13 Ocak 2018 Cumartesi 19:04
Arda Turan, İstanbul'da! İşte ilk sözleri...

Medipol Başakşehir'in anlaşmaya vardığı Arda Turan'ı taşıyan uçak, İstanbul'a indi. Medipol Başakşehir taraftarı, kulübün anlaşmaya vardığı Arda Turan'ı karşılamak için Atatürk Havalimanı'na geldi.

150-200 kadar Medipol Başakşehir taraftarı, Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan yıldız oyuncuyu karşılamak için havalimanına gelirken, "İmparator Arda Turan" şeklinde tezahüratta bulunarak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e gönderme yaptı.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 19:04
  1. Medipol Başakşehir
  2. Arda Turan
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