Arda Turan, İstanbul'da! İşte ilk sözleri...
Medipol Başakşehir'in anlaşmaya vardığı Arda Turan, İstanbul'a geldi. İşte milli futbolcunun ilk sözleri...13 Ocak 2018 Cumartesi 19:04
Medipol Başakşehir'in anlaşmaya vardığı Arda Turan'ı taşıyan uçak, İstanbul'a indi. Medipol Başakşehir taraftarı, kulübün anlaşmaya vardığı Arda Turan'ı karşılamak için Atatürk Havalimanı'na geldi.
150-200 kadar Medipol Başakşehir taraftarı, Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan yıldız oyuncuyu karşılamak için havalimanına gelirken, "İmparator Arda Turan" şeklinde tezahüratta bulunarak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e gönderme yaptı.