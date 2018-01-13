Arda Turan, İstanbul'da! İşte ilk sözleri...

Medipol Başakşehir'in anlaşmaya vardığı Arda Turan'ı taşıyan uçak, İstanbul'a indi. Medipol Başakşehir taraftarı, kulübün anlaşmaya vardığı Arda Turan'ı karşılamak için Atatürk Havalimanı'na geldi.

150-200 kadar Medipol Başakşehir taraftarı, Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan yıldız oyuncuyu karşılamak için havalimanına gelirken, "İmparator Arda Turan" şeklinde tezahüratta bulunarak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e gönderme yaptı.