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Arda Turan ile ilgili yazışmalar sızdırıldı…

2010 Dünya Kupası'nda tıbbi amaçları yasaklı madde kullanan futbolcuların ismini açıklayan Fancy Bears'ın yayınladığı yeni belgelerde Arda Turan'la ilgili yazışmalar da yer alıyor.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 13:24
Arda Turan ile ilgili yazışmalar sızdırıldı…

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından FIFA Antidoping ajansına gönderilen Arda Turan'a ait sağlık raporu ve Terapötik kullanım istisnası başvurusuyla ilgili 4 adet mail sızdırıldı.

Yazışmalarda FIFA Antidoping Ajansı yetkililerinin kendi aralarında konuyla ilgili görüş belirtmeleri yer alıyor.

Bu mail'lerde Arda Turan'la ilgili bir başvuru ve sağlık raporunun ek olarak yer aldığı görülüyor.

Sızdırılan yazışmalarda Arda Turan'ın sırtındaki bir problemle ilgili olarak tedavisinde triamcinolone kullanılmasıyla ilgili talep yer alıyor.

Eklenen raporda Arda Turan'ın sırtındaki problemler için tüm yöntemlerin kullanıldığı ancak sonuç alınmadığı belirtilirken son seçenek olarak sözü edilen 'Triamcionolon' etken maddesini içeren müdahaleye ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

Burada TFF ve Arda Turan doğru olanı yaparak yasaklı olan bu ilacı kullanmıyor. Önce durumu FIFA'ya bildirerek tedavi amaçlı kullanım için izin istiyor.

Yazışmalarda ise sorunun gerçekten 'Triamcionolon' kullanımını gerektirip gerektirmediği tartışılırken bu konuyla ilgili bir karar verilmesi isteniyor.

 

 

Triamcionolon (Triamsinolon), Dünya AntiDoping Ajansı'nın yasaklı maddeler listesinde bulunuyor. Sporcuların bu maddeleri tedavi amacıyla kullanması için izin alması gerekiyor. TFF'nin Arda Turan için yaptığı başvurunun da bu nedenle olduğu  söylenebilir. Sızdırılan bilgilerde ise başvuru sonucuna dair bir bilgi yer almıyor.

Arda Turan'da bel fıtığı olduğu, ameliyat olmadığı için de bu sorunun yıllardır devam ettiği daha basında yer almıştı.

Not: Futbolcuyla ilgili kişisel bilgiler içerdiği gerekçesiyle belgelere ve elektronik postalara haberde yer verilmemiş, sadece başvuru formunun ön sayfası büyük kısmı mozaiklenerek gösterilmiştir.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 13:24
  1. arda turan
  2. yazışma
  3. sızdırma
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