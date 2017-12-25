Arda Turan 'evet' demiş!

Habertürk yazarı Meriç Müldür, Arda Turan'la ilgili gündeme bomba gibi düşecek flaş gelişmeyi yazdı: "Arda Turan dün İstanbul'daydı. Yeniköy'deki bir balıkçıda karşılaştık. Beşiktaş'ı sorduk, 'Kısmet' dedi. Ancak içerideki Siyah-Beyazlı taraftarlara tüm samimiyetiyle 'Barcelona senelik maaşımda sıkıntı çıkarıyor. Beşiktaş, Barcelona ile anlaşırsa ben 'Evet' dedim' sözleriyle müjdeyi vermiş."