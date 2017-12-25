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Arda Turan 'evet' demiş!

Adı Beşiktaş'la transfer dedikodularına karışan Arda Turan'la ilgili flaş bir iddia geldi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 13:45
Arda Turan 'evet' demiş!

Habertürk yazarı Meriç Müldür, Arda Turan'la ilgili gündeme bomba gibi düşecek flaş gelişmeyi yazdı: "Arda Turan dün İstanbul'daydı. Yeniköy'deki bir balıkçıda karşılaştık. Beşiktaş'ı sorduk, 'Kısmet' dedi. Ancak içerideki Siyah-Beyazlı taraftarlara tüm samimiyetiyle 'Barcelona senelik maaşımda sıkıntı çıkarıyor. Beşiktaş, Barcelona ile anlaşırsa ben 'Evet' dedim' sözleriyle müjdeyi vermiş."

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 13:45
  1. Meriç Müldür
  2. Arda Turan
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