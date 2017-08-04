Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mircea Lucescu'dan Arda Turan açıklaması

İmza töreninde konuşan Milli Takım yeni teknik direktörü Mircea Lucescu, Arda Turan'ın takıma dönüşü için kendisiyle konuşacağını açıkladı.

04 Ağustos 2017 Cuma 15:30
Mircea Lucescu'dan Arda Turan açıklaması

TFF Riva Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Arda Turan ile ilgili soruyu cevaplayan Rumen teknik adam Mircea Lucescu; "Yurt dışında oynayıp da forma giymeyen oyuncularla hemen görüşeceğim. Milli Takım'da bazı sorunların yaşandığını biliyorum ama bu oyuncuların Milli Takım'da oynaması gerekiyor. Arda Turan'ı kadroda düşünüyorum. Onu telefonla arayıp konuşacağım. Orta yolunu bulacağımızı umuyorum" sözlerini kullandı.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 15:30
  1. Arda Turan
  2. Mircea Lucescu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lucescu'nun imza töreninde gerilimi tırmandıran soru
    1. Lucescu'nun imza töreninde gerilimi..
    2. Bizonlar ve kurtlar
    3. Filistin davası ipi İsrail'de bulunan..
    4. Arda Turan dönüyor mu? Lucescu açıkladı!
    5. Erdoğan noktayı koydu: Canımız..
    6. Kalp hastalıklarından korunmak
    7. 3 Cm'den fazla sakal yasaklandı!
    8. 1 numaralı sanık konuştu: Keşke..
    9. Budistler, Camileri kapatmaya başladı
    10. Budistler üç Müslümanın kafasını kesti!
    11. Özgürlük kafilesi İdlib'e ulaştı
    12. İstanbul için hafta sonu uyarısı! Son..
    13. Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
    14. Emeklilerin yüzünü güldürecek 7 talep
    15. Resmi Gazete'de yayımlandı! Binlerce..
    16. Erdoğan'ı görenler hemen cebine sarıldı
    17. İtirafçı FETÖ'cü mahkemede çark etti
    18. Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı
    19. Başakşehir'in rakibi belli oldu!
    20. Kurban Bayramı tatili 6 gün olacak mı?
    Dünyada ilk haber! Trump hapı yuttu…
    Dünyada ilk haber! Trump hapı yuttu…
    Akdeniz’de flaş gelişme! Alman gemisine el koydular!
    Akdeniz’de flaş gelişme! Alman gemisine el koydular!
    Emeklinin yüzü gülecek! Müjdeli haber nihayet geldi
    Emeklinin yüzü gülecek! Müjdeli haber nihayet geldi
    Uyarı Kandili’den… 100 yılın uç değerleri… 8-9 Ağustos için alarm verildi
    Uyarı Kandili’den… 100 yılın uç değerleri… 8-9 Ağustos için alarm verildi