Mircea Lucescu'dan Arda Turan açıklaması

TFF Riva Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Arda Turan ile ilgili soruyu cevaplayan Rumen teknik adam Mircea Lucescu; "Yurt dışında oynayıp da forma giymeyen oyuncularla hemen görüşeceğim. Milli Takım'da bazı sorunların yaşandığını biliyorum ama bu oyuncuların Milli Takım'da oynaması gerekiyor. Arda Turan'ı kadroda düşünüyorum. Onu telefonla arayıp konuşacağım. Orta yolunu bulacağımızı umuyorum" sözlerini kullandı.