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Arda Turan Başakşehir'de

Medipol Başakşehir uzun süredir uğraştığı Arda Turan transferini sonlandırdı. Milli futbolcu, 1.5 artı 1 yıl opsiyonlu Başakşehir'de. Yıldız futbolcunun bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

13 Ocak 2018 Cumartesi 10:33
Arda Turan Başakşehir'de

Barcelona'da forma şansı bulamayan Arda Turan, bugün İstanbul'a geliyor. Yıldız futbolcu 1.5 artı 1 yıl opsiyonlu Başakşehir'e transfer oluyor.

Ayrıca bir TV canlı yayınına katılan Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı şu açıklamalarda bulundu, 'Arda Turan transferi umarım olacak. Olursa çok seviniriz. Transferin olma ihtimali yüzde 50'nin üzerinde. Bugün olumlu veya olumsuz bir haber çıkar. Ama ben olumlu olacağı yönünde düşünüyorum. Olumlu olma ihtimali yüksek diyebiliriz. Arda sevimli, esprili, sürekli kendini geliştiren önemli bir çocuk. Arda Turan ile sürekli iletişim halindeyiz. Hep öyleydik. Atletico Madrid'e giderken de öyleydi.Burada aile ortamı var. Buranın duyguları var. Emre ağabeysi var. Orhan ağabeysi var. Bu değerler var. Sonuçta ülkesi de. Nerede değer göreceğine bakıyor.'

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 10:33
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Hayrettin HatunoğluHayrettin Hatunoğlu10 dk önce
    Deseniz ya yollarına güller dökelim, sokaklara çıkıp karşılayalım, milletçe sevinelim bir sömürücü asalak kanımızı emmeye geliyor. Ne kadar abartıyorsunuz bu dünyanın en gereksiz işi ile uğraşan top tepicilerini. Bunların ne ekmeğe ne de zeytine faydaları vardır.
  • ABDULCABBAR ABDULCABBAR 25 dk önce
    RAHATSIZ OLANLAR İYİ TOPÇU OLDUĞUNU BILIYO, LİGE YENİ ŞAMPIYON GELIYOR.KISKANAN FESAT YALANCILAR ÇATLASIN.
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