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Arda sonunda patladı: Beni rahat bırakın!

Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Arda Turan, sosyal medyadan kendisi hakkında çıkan haberleri yalanladı.

07 Ocak 2018 Pazar 16:26
Arda sonunda patladı: Beni rahat bırakın!

Arda Turan'dan sert bir çıkış daha geldi. Adı Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'le anılan Arda Turan, "Fatih Terim'le çalışmam" dediği iddia edilen haberi yalanladı.

Instagram'ın hikaye bölümünden ve Twitter hesabından, Mehmet Ağar'ın kendisine Fatih Terim'den özür dilemesi gerektiğini söylediği ve Arda'nın da bunu reddettiği belirtilen haberi yalanlayan Arda, şunları yazdı:

"Bugün Habertürk’te çıkan haber baştan sona yalandır. Değerli büyüğüm Mehmet Ağar’la aramızda böyle bir konuşma asla geçmedi. Hayal dünyanızın ürünü haberleri ve algı operasyonlarınızı lütfen kendinize saklayın ve beni rahat bırakın."

Fanatik

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 16:26
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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