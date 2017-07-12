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Arda, Neymar ve Pique Tokyo'da!

Çarşamba günü ülkedeki aktiviteler Rakuten'in kendi medyasına verilen kurumsal röportajlar ve CEO Hiroshi Mikitani'nin özel resepsiyonuyla başladı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:09
Arda, Neymar ve Pique Tokyo'da!

A Takım'ın yıldız isimleri Neymar, Gerard Pique ve Arda Turan, Rakuten anlaşmasının tanıtımı çerçevesinde Japonya'da ilk etkinliklerde yer aldı. Lionel Messi akşama doğru ülkeye ulaşabildi ve perşembe planlanan etkinliklerde takım arkadaşlarına dahil olacak.

İlk etkinlik Rakuten'in kendi medyasına verilen röportajlardan oluştu ve sonrasında oyuncular şirketin CEO'su Hiroshi Mikitani'nin verdiği özel resepsiyona katıldı. Davette Rakuten'de üst düzey yönetici olan Mikitani'nin ailesi, arkadaşları ve küçük bir konuk grubu yer aldı. Mekan Tokyo'nun en popüler bölgelerinden biri olan Roppongi'deydi.

Barça oyuncularının varlığı Japonya başkentinde hissedilmeye başlandı ama perşembe günü yapılacak ana etkinliklerle ilgi doruk noktasına ulaşacak.

Yoğun Perşembe

Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonraki ilk etkinlik, FC Barcelona ile Japon firması arasında anlaşmayı tanıtmak için yapılacak basın toplantısı olacak. Kurumsal olarak kafileye pazarlama ve iletişimden sorumlu başkan yardımcısı Manel Arroyo liderlik ediyor ve perşembe günkü tanıtımda FCB Yönetim Kurulu adına yer alacak.

Japonya'dan ve dünyanın geri kalanından etkinlikleri takip etmek üzere gelen medya ile de röportajlar ayarlandı ve gün Rakuten CEO'sunun resmi resepsiyonuyla sona erecek. Bu törene spor, iş ve eğlence dünyasının önemli kişilikleri icabet edecek. Oyuncular ayrıca taraftarlar ile Rakuten'in global mesajlaşma ve sesli arama uygulaması Viber ile sohbet edecek. Hatırlanacağı üzere Viber, ortaklık kapsamında FC Barcelona'nın resmi iletişimi kanalı olmuştu. Bu etkinliğin ardından yıldızlar Rakuten çalışanlarıyla şirketin merkez ofislerinde bir araya gelecek ve onlarla tanışıp vakit geçirecek.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:09
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