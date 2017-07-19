Arda idmana çıkmadı ortalık karıştı!

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Arda Turan takımının dün yaptığı sabah idmanına çıkmayınca ortalık bir anda karıştı. Ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı.



Tecrübeli futbolcu, Barcelona'nın ABD kampı için belirlenen kadrosunda yer alıyordu. Ancak dün sabah yapılan idmana çıkmadı. Kulüpten izin aldığı belirtilen Arda'nın transfer görüşmeyi yaptığı iddia edildi.



Ancak gerçek, Arda'nın öğleden sonra idmana gelmesi ile ortaya çıktı. Özel işleri nedeniyle kulüpten izin alan arda, işlerini halledip takıma katıldı.



Arda'nın başta Arsenal olmak üzere birçok takımın transfer listesinde olduğunu yazan İspanyol basını, "Yine de Barcelona onu kadroda tutacak gibi." yorumunda bulundu. Arda'nın ciddi bir teklif gelmemesi halinde bu sezona da Barcelona'da başlaması bekleniyor.