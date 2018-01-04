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Arda geri dönüyor! Ne Galatasaray ne de Beşiktaş...

Barcelona'dan ayrılması kesinleşen ve bir süredir kendisine takım arayan Arda Turan'la ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

04 Ocak 2018 Perşembe 11:49
Arda geri dönüyor! Ne Galatasaray ne de Beşiktaş...

Beşiktaş’la anlaşamayan, Galatasaray’da ise Fatih Terim engeline takılan Arda Turan, Başakşehir’le masaya oturdu. İlk görüşme çok olumlu geçti. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın gündemine giren fakat anlaşma sağlayamayan milli futbolcunun Galatasaray'a transferi de Fatih Terim engeline takılmış durumda.

İngiltere, İtalya ve İspanya'da yaptığı görüşmelerden de olumlu sonuç alamayan Arda, Başakşehir'le masaya oturdu. Yıldız futbolcunun en yakın arkadaşı olan Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu da transferde devreye girdi. Yapılan ilk görüşmenin oldukça olumlu geçtiği öğrenildi.

GÜMÜŞDAĞ SİNYALİ VERMİŞTİ

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ geçtiğimiz gün Arda ile ilgili önemli mesajlar vermişti. Gümüşdağ, "Arda'ya huzur lazım" diyerek Başakşehir'i işaret etmişti.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 11:49
  1. Galatasaray
  2. Fatih Terim
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