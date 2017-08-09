Arda Galatasaray'a mı geliyor? Bomba gelişme!

Sarı kırmızılı yönetim, bu sezon Arda'ya kiralık olarak Galatasaray forması giydirmek istiyor.

Başkan Dursun Özbek, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Arda'nın futbolu Galatasaray'da bırakmasını istiyoruz" şeklinde konuşmuştu.

AHMET BULUT DURSUN ÖZBEK'LE BULUŞTU



Dursun Özbek'in bu açıklamasının ardından, Galatasaray'dan Arda Turan için ilk hamle geldi. Dursun Özbek, Arda Turan'ı kiralamak için menajeri Ahmet Bulut ile görüştü..

Barcelona'da düzenli olarak forma giyme şansı düşük olan Arda Turan'ın teklife vereceği yanıt bekleniyor.

BARCELONA'DAN AYRILMASINA KESİN



İspanyol basınına göre, Arda Turan Barcelona'dan ayrılacak. Yeni teknik direktör Valverde'nin Arda'yı istemediği belirtiliyor. Son hazırlık maçında 11 oyuncu değiştiren Valverde'nin Arda'yı oyuna almaması da bunun bir göstergesi olarak yorumlandı.