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Arda attı, Başakşehir farka koştu

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir, deplasmanda Bursaspor'u 3-0 yendi, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaptı. Barcelona'dan yeni transfer Arda Turan, 65'te Mossoro'nun yerine oyuna dahil oldu. Yıldız futbolcu, şık bir vuruşla 6 yıl aradan sonra Süper Lig'deki ilk golünü attı.

21 Ocak 2018 Pazar 17:57
Arda attı, Başakşehir farka koştu

Süper Lig'in ilk yarısını zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir, kaldığı yerden yoluna devam ediyor. İstanbul ekibi, Bursaspor'u deplasmanda 3-0'lık skorla devirdi, 18. haftayı da zirvede tamamladı.

Maça etkili başlayan lider, Emre'nin kornerden asistinde Attamah'ın kafa golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 58'de sahne alan Mossoro, zorlu deplasmanda farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

Arda Turan 6 yıl sonra Süper Lig'de gol attı

Barça'dan yeni transferArda Turan 65'te Mossoro'nun yerine oyuna dahil oldu. Yıldız futbolcu, 88. dakikada şık bir vuruşla 6 yıl aradan sonra Süper Lig'deki ilk golünü attı: 0-3.

Bu sonuçla Medipol Başakşehir 39 puanla, liderlik koltuğunu Fenerbahçe'den yeniden geri aldı. Bursaspor ise 25 puanda kaldı.

İLK 11'LER

Bursaspor: Harun Tekin, Aziz Behich, Barış, Ekong, Titi, Agu, Badu, Batalla, Kembo,Delarga, Sow

Medipol Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visça, Mossoro, Napoleoni, Adebayor

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

17. dakikada konuk ekip öne geçti. Bu dakikada Medipol Başakşehir takımının sol taraftan kazandığı korner atışını Emre Belözoğlu kullandı. Bu oyuncunun Bursaspor ceza sahası içine yaptığı ortada Attamah kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.

27. dakikada Medipol Başakşehir ceza sahası önünde Badu'nun Attamah tarafından düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Batalla kullandı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazına yaptığı ortada Agu'nun kafa vuruşunda, top kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

40. dakikada Adebayor'un pasıyla Bursaspor ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Napoleoni'nin vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Harun Tekin kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Medipol Başakşehir'in üstünlüğüyle sona erdi.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 17:57
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