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Araziye tuzaklanmış patlayıcılar imha edildi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından araziye tuzaklanmış el yapımı 3 patlayıcı imha edildi.

18 Ağustos 2017 Cuma 09:33
Araziye tuzaklanmış patlayıcılar imha edildi

Jandarma ekiplerince Dicle ilçesi kuzey kırsalında teröristlerce döşenmiş mayın ve el yapımı patlayıcıların bulunması amacıyla 16 Ağustos'ta özel birlik operasyonu düzenlendi.

Operasyonda yapılan arazi aramasında, Süngütepe mevkisinde toprağa gömülü jelikan bidon ile iki piknik tüpünün içinde RF komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği ve bağlantılı piknik tüpü olmak üzere 3 ayrı el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi.

Savcılığın talimatıyla delil niteliğine sahip bulgular muhafaza altına alındı. Daha sonra ise el yapımı patlayıcıların yerinde imha edilmesi sağlandı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 09:33
  1. 3 el yapımı patlayıcı
  2. Dicle
  3. Diyarbakır
  4. terör örgütü PKK
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