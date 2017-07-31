Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Araziye damlama sulama sistemi kurup Hint keneviri ekmiş

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, bir bahçeye yapılan operasyonda bin 10 kök Hint keneviri ele geçirilirken, kenevirin ekildiği yerler ve sulama sistemi polisleri hayrete düşürdü.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:27
Araziye damlama sulama sistemi kurup Hint keneviri ekmiş

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Anabağlar Mahallesi’nde bir bahçeye baskın yaptı. Bahçe içerisinde arama yapan ekipler çalılıklar arasına mısır ve fasulyelerin arasında saksılara ve özel açılmış alanlara ekili Hint keneviri ele geçirdi. Bahçe içerisinde aramalarına devam eden ekipler damlama sulama sisteminin kuru dereye doğru gittiğini tespit edince dere kenarında ekili Hint kenevirini sulamak için damlama sulama sistemi çekildiğini tespit etti. Bahçe içerisinde bulunan kulübelerde de arama yapan ekipler özel bölmelerde fide kutularına ekili Hint kenevirleri buldu. Operasyonda, bin 10 kök Hint keneviri, 100 gram kurutulmuş Hint keneviri, cinsel uyarıcı ilaçlar ile 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Bahçeyi kiralık olarak ektiği öğrenilen Ahmet A. (62) ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:27
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Konya
  3. Seydişehir
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa ülkenin kuzeyine kamp kuruyor
    1. Fransa ülkenin kuzeyine kamp kuruyor
    2. İsrail vatandaşlığını düşürmek için..
    3. Günün âyet ve hadisi
    4. Kanada Başbakanından yardım çağrısı
    5. İşgalciler Al Jezira için harekete geçti
    6. Aleyna Tilki'nin yeni klibi pedofili..
    7. Her yerde aranıyordu, tatilde yakalandı!
    8. 2 terörist öldürüldü
    9. Darbecileri susturan selalar okutan..
    10. ABD'den yaptırım kararı
    11. Pazarda fiyatlar çakıldı
    12. "Tüm gençlere örnek olacak bir insan"
    13. http://www.yeniakit.com.tr/haber/-361952.html
    14. Trump, 10 gün önce atadığı ismi..
    15. 2 kadına 400 hindi palazı verildi
    16. 3 yıl araştırdı, 18 yaşında müslüman..
    17. Hastane yanında çıkan yangın korkuttu
    18. Melikgazi’de Temmuz’da 55 bin ton asfalt
    19. Başkan Tekin, yol bakım ve onarım..
    20. Yüksekova’da eylem hazırlığındaki 13..
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    Çıplaklığa özgürlük haşemaya yasak
    Çıplaklığa özgürlük haşemaya yasak
    Hanefi Avcı'dan şok eden FETÖ iddiası
    Hanefi Avcı'dan şok eden FETÖ iddiası
    PKK'lı teröristler gizli tünellerden girip ateşe verdi!
    PKK'lı teröristler gizli tünellerden girip ateşe verdi!