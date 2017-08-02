Arazilerinde kurdukları alabalık tesisi geçim kaynakları oldu

Muş'un Varto ilçesine bağlı Beşikkaya köyünde yaşayan 6 çocuk sahibi 70 yaşındaki Hıdır ile 68 yaşındaki Zozan Çelik, 17 yıl önce köydeki Hızır Çeşmesi mevkisinde kendilerine ait arazide ilkel yöntemlerle alabalık tesisi kurdu.



Önceleri aile işletmesi gibi çalışan tesis üretimde başarıyı yakalayınca çift, iş adamı Abdurrahman Baltaş ile ortak olarak işletmeyi daha modern hale getirdi.

Hıdır Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2006'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesince düzenlenen "balık üretim tesisi" konulu seminere katıldığını söyledi.

Yaklaşık 6 ay süren seminerde alabalık üretimi konusunda kendisini geliştirdiğini anlatan Çelik, "Bu eğitimin ardından balık üretimi konusunda daha mantıklı ve modern düşünmeye başladım." dedi.

Çelik, balık tesisine eşiyle büyük emek verdiklerini belirterek, "Balıkları tesislerimizde tamamen hijyenik ortamlarda üretiyoruz. Tesisimizin suyu soğuk ve çok berrak olduğu için balıklarımız da çok lezzetli. Tesisimiz yıllık 32 milyon balık üretimi kapasiteli ancak şu anda 12 milyon balık üretiyoruz. Ürettiğimiz balıkları Muş, Siirt ve Bitlis gibi çevre il ve ilçelere satıyoruz. Balıklarımız 3 yılda 250 grama ulaştıktan sonra satışlarını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Zozan Çelik ise eşiyle çalışmaktan büyük keyif aldığını ifade ederek, "Tesiste bir kadının yapabileceği bütün işleri yapıyorum. Balık yakalıyorum, yemleme ve temizlik yapıyorum." dedi.

Kaynak: AA