Arazi kavgası kanlı bitti!
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:32
Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Kadıköy köyünde N. Y. (58) ile A. T. (46) arasında arazi meselesi yüzünden yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu olay silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan silahlı kavgada N. Y. ve A. T. yaralandı. Ambulansların olay yerine intikal etmesiyle ilk müdahalesi yapılan yaralılar Çankırı Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralılardan A.T.'nin tedavi sürerken, N.Y. hastaneye götürülmek üzere bindirildiği ambulansta hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.