Aras Vadisi modern sulamayla hayat bulacak

Sahip olduğu mikroklima iklimi ve toprak yapısı nedeniyle birçok meyve ve sebze türünün yetiştirilmesine olanak sağlayan Aras Vadisi'nde çiftçilerin yağmurlama ve damlama tekniği kullanmaları için çalışma başlatıldı.



"Doğu'nun Çukurovası" olarak nitelendirilen Iğdır'ın da içinde bulunduğu Aras Vadisi'nde, su kaynaklarının az olması ve arazilerin yeterince sulanamamasından dolayı tarımda yaşanan sıkıntılar modern sulama teknikleriyle çözülecek.

Yapılacak çalışmanın ardından, yaklaşık 358 bin hektarlık yüzölçüme sahip ve bu alanın yüzde 33'üne tekabül eden 118 bin 500 hektarın tarım arazisi olarak kullanıldığı toprakların büyük bir kısmı modern sulama ile hayat bulacak.

İl genelindeki tüm çiftçilere anlatılması ve öğretilmesi planlanan sulama teknikleri, hem meyve ve sebze üretiminde hem de hayvan yemi olarak ekilen bitkilerin üretiminde verimi de artıracak.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yağış bakımından Türkiye ortalamasının altındayız. Metrekareye düşen yağmur miktarı açısından Türkiye ortalaması 700 iken biz 250 civarındayız. Bu yüzden elimizdeki suyu oldukça verimli kullanmamız gerekiyor. Yağmurlamada yüzde 50-60'lara kadar, damlamada yüzde 60-70'lere kadar su tasarrufu sağlayabiliyoruz." dedi.

Zirai mücadelenin çok daha etkin, verimli ve ekonomik yapılmasının sağlanmasıyla bölge çiftçisinin diğer bölgelerin çiftçileriyle rekabet edebilir düzeye getirileceğini de anlatan Ünlü, şöyle devam etti:

"Çiftçimizin tarımdan daha fazla gelir elde etmesini sağlayarak tarımsal istihdamın ve tarıma dayalı sanayi istihdamının, bölgemizde tekrar eski zamanlarda olduğu gibi pamuk ekiminin de etkisiyle çok büyük bir ekonomik girdi sağlayacağına inanıyorum. Iğdır'da kat etmemiz gereken çok mesafe var, bu mesafeyi hızla katederek, çiftçi eğitim ve yayım çalışmalarına büyük önem vermeliyiz. Bilinçli tarım yapmamız lazım, bölgemiz için tarım ve hayvancılık çok önemli, hayvancılığı da desteklememiz için yem ve yem bitkilerine öncelik vermemiz gerekiyor."

Kaynak: AA