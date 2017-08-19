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ARAS elektrik enerji kablolarını yer altına alıyor

Kars’ta ARAS Elektrik,elektrik kablolarını yer altına alma çalışmaları sürdürüyor.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 17:54
ARAS elektrik enerji kablolarını yer altına alıyor

Kars Valiliği’nce Kaleiçi Mahallesi’nde hayata geçirilen “Osmanlı Mahallesi Projesi” kapsamında yürütülen çalışmalarda bölge bulunan 3 trafo merkezinin yeri değiştirildi.

ARAS elektrik tarafından bölge de bulunan trafoların akım kabloları da yer altına alınarak tek trafo merkezinde toplanıyor.

Kaleiçi Mahallesi’nde yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan ARAS Elektrik Dağıtım A.Ş. Kars İl Koordinatörlüğü İşletme Müdürü Demirel Öncül, “Kars Valiliğinin Osmanlı Evleri Projesi var. Bu proje kapsamında bizim de TM 2 dediğimiz dağıtım merkezimizin bölgeden kaldırılması, daha büyük bir dağıtım merkezinin çıkışlarını yeni dağıtım merkezine taşıyoruz. Bu bölgede yer altı kablolarımızı yeniliyoruz. Şehre 7 çıkışımız var projede, giriş ve çıkışlarımız, işte bu bölgeyi buradan yer altı kablolarıyla besliyoruz. Bölgede ki çalışmalarımızın amacı, bölgedeki elektrik kesintilerini azaltmak ve daha sağlıklı enerji vermek” dedi.

Yürütülen çalışmaları yerinde gören ARAS Elektrik Dağıtım A.Ş. Kars İl Koordinatörlüğü İşletme Müdürü Demirel Öncül, bir süre çalışmayı yürüten yetkililerden bilgiler aldı.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 17:54
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