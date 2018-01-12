Araplara birlikte üretip birlikte satalım çağrısı

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, “Biz üretelim sizler alın demiyoruz. Gelin birlikte şirketler kuralım. Yemen’den, Suudi Arabistan’dan, Katar’dan, Kuveyt’ten, Lübnan’dan ve diğer ülkelerimizden gelin bir Türk firmasıyla birlikte çalışalım, kazanalım, refah seviyemizi artıralım diyoruz. Yoksa başka birilerinin yaptığı gibi bire imal edelim bine satalım demiyoruz. Bunu birlikte üretelim birlikte pazarlayalım. Birlikte kazanalım diyoruz” dedi.

Elvan, Kalkınma Bakanlığı ile Mersin Valiliği himayesinde, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Çukurova Kalkınma Ajansı ve Türk-Arap Ülkeleri İş Adamları Derneği (TURAB) koordinasyonunda Mersin’de gerçekleştirilen 1. Türk-Arap Ekonomi Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, zirvenin başaralı geçeceğine, buradan çıkacak sonuçların ülkeler arasındaki dostluğu daha da pekiştireceğine inandığını söyledi.

TURİST SAYISI 6 KAT ARTTI

Türk ve Arap toplumlarının uzun süredir aynı coğrafyada kader birlikteliği yaptığını hatırlatan Elvan, toplumlar arasında sosyal, kültürel ve dini gönül bağlarının yanı sıra ekonomik ve ticari ilişkilerde de güçlü bir birlikteliğin söz konusu olduğunu ifade etti.

İlişkilerin son dönemde daha da geliştiğini aktaran Elvan, şöyle konuştu:

“2002 yılında ülkemize Arap ülkelerinden gelen toplam turist sayısı 400 bin civarındayken, bu rakam 2016 yılında 2,5 milyonu aşmıştır. Ülkemizin Arap ülkelerine yaptığı toplam ihracat 2002 yılında 3,2 milyar dolar düzeyindeyken, bu tutar 2016 yılında 29,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Benzer şekilde, 2002 yılında 1,5 milyar dolar olan Türkiye’nin Arap ülkelerinden toplam ithalatı 2016 yılında 10,5 milyar doları bulmuştur. Son 30 yılda küresel düzeydeki iktisadi, ticari ve üretim ilişkilerinde önemli bir dönüşüm yaşanmaktadır. Dünya artık iktisadi ve ticari alanda sınırların kalktığı, üretimin dahi küreselleştiği bir çağa geçmiş durumdadır. Küresel ekonomide geçmiş dönemin geleneksel Avrupa-Kuzey Amerika odaklı batı ekseni, artık doğu yönüne doğru kaymaya başlamıştır.”

BÜYÜME HIZI YÜKSEK

Elvan, gelişmekte olan ülke ekonomilerinin dünya ekonomisinde gelecek vadeden piyasalar olarak artık daha fazla öne çıktığını, bu durumun büyüme oranlarına da yansıdığını aktardı. Türkiye’nin 2017 yılının 3. çeyreğinde yüzde 11,1 oranında büyüyerek dünya genelinde en fazla büyüyen ülke olduğuna dikkati çeken Elvan, şunları söyledi:

“Bu oranla Türkiye, son 6 yılın en büyük büyüme rakamına ulaşmıştır. Hatırlayınız 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra özellikle yurt dışındaki bazı basın ve yayın organları Türkiye aleyhine inanılmaz bir karalama propagandası yapmaya başladılar. Bir algı operasyonu yürütüyorlardı. Türkiye’nin ekonomide çökeceği, 2016 yılında büyüyemeyeceği ve Türkiye’nin önünde ekonomik açıdan çok zor günlerin olduğunu ifade etmişlerdi. Onlar ‘2016 yılında Türkiye büyümeyecek’ dediler. Biz darbe girişimine rağmen yüzde 3,2’lik bir büyüme performansı gösterdik. 2017 yılında yine uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları ve bir takım uluslararası organizasyonlar, yurt dışındaki bulunan bazı yazılı ve görsel basın, Türkiye’nin 2017 yılında yüzde 2 civarında büyüyeceğini ifade ettiler. Ama son 3 çeyreğe baktığımızda 2017 yılında Türkiye’nin yüzde 7,4’lük bir büyüme performansı gerçekleştirdiğini görüyoruz.”

TÜRKİYE’DE BAŞARAMADILAR

Bakan Elvan, zirveye Türkiye dahil 17 ülkenin katılımı olduğunu, ülkeler arasında ağırlıklı olarak Yemen ve Lübnan olmak üzere Irak, Suriye, Ürdün, Cezayir, Fas, Tunus, Kuveyt, Suudi Arabistan, Filistin, Bahreyn, Katar, Mısır, KKTC’den ve Libya’dan temsilciler bulunduğunu ifade etti.

“Biz aynı coğrafyanın insanıyız, aynı değerleri paylaşıyoruz ama bir taraftan bakıyoruz, aynı değerleri paylaşan ve aynı coğrafyada yaşayan kardeşlerin birbirleriyle savaştığını görüyoruz.” diyen Elvan, “Bir ve beraber olduğumuz sürece başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Kimseden de korkmayın. Bakınız Türkiye’de darbe yapmaya çalıştılar zannediyor musunuz ki bunu FETÖ tek başına gerçekleştirmek istedi. Elbette arkalarında birileri vardı. Ama başaramadılar, başaramayacaklar. Yeter ki biz, ülkemizde değerlerimize, milletimize sahip çıkalım. Millet ne isterse o olur. Milletin dediği dışında başka bir şey olamaz. Kendimize güvenelim birlik, beraberlik, dayanışmamızı daha da artıralım. Bunu yaptığımız sürece bizim yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Bakınız dediler ki, ‘Türkiye ekonomisi kötü yolda. Türkiye ekonomisi şöyle, böyle olacak dediler.’ Bizim ihracatımız yüzde 10’un üzerinde arttı. ‘Avrupa’ya olan ihracatlarında sıkıntı yaşanacak.’ dediler. En fazla ihracat Avrupa ülkelerine gerçekleşti. Bugün yüzde 95’i sanayi ürünü olmak üzere 157 milyar doların üzerinde bir ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu bizim için elbette yeterli değil. Daha çok çalışacağız, işbirliğimizi daha da güçlendireceğiz” açıklamasında bulundu.