Araplar Türk çikolatasına doyamadı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türk çikolatası en çok Arap ülkelerince tercih edildi. Geçen yıl toplam çikolata ihracatı 182,6 milyon dolar olurken, ihraç edilen toplam çikolata miktarı 71,3 bin ton olarak kayıtlara geçti. Söz konusu yılda en çok çikolata ihracı Arap ülkelerine yönelik oldu. İhracatta 35,3 milyon dolarla Irak ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 17,1 milyon dolarla Suudi Arabistan, 14,7 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) izledi.

Türkiye aynı yılda Arap ülkelerinden Yemen'e 6,5 milyon dolar, Cezayir'e 5,6 milyon dolar ve Libya'ya 4,8 milyon dolarlık çikolata sattı. Son dönemde Körfez ülkeleriyle sorun yaşayan Katar'a yönelik çikolata ihracatı ise geçen yıl 3,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Geçen yıl Kanada ve ABD'ye yönelik çikolata ihracatı da milyonlarca doları buldu. Türk çikolatasına 2016'da ABD 4,3 milyon dolar, Kanada ise 3,3 milyon dolar ödedi. İhraç edilen çikolatanın kilogramı geçen yıl 2,6 dolara satıldı.

Öte yandan geçen yıl toplam çikolata ithalatı 21,3 milyon dolar olurken, ithal çikolata miktarı 2,3 bin ton olarak gerçekleşti. Türkiye en çok çikolata ithalatını 2016'da 11,6 milyon dolarla Almanya'dan yaptı.