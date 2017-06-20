Araplar o şehre akın ediyor! Fiyatlar %11 arttı

2017 Emlak Endeksi verilerine göre, Trabzon’da son bir yılda satılık ve kiralık konut fiyatlarında yüzde 11 artış yaşanırken, arazi fiyatları da yüzde 15 arttı. Türkiye genelinde satılık konutta fiyat bazında 5. sıraya yerleşen Trabzon’daki yükseliş, konut stoklarının tükenme noktasına gelmesine neden oldu. Son bir yılda Trabzon’daki satılık konutların metrekare ortalama fiyatı bin 500 TL’den bin 667 TL’ye yükseldi. Yatırımcıların taleplerini karşılamak amacıyla, son üç yıl içinde Trabzon’daki emlak ofislerinin sayısında yüzde 300 artış yaşandı.

Trabzon’da son bir ay içinde satılık ve kiralık gayrimenkullerin fiyatlarından artış bazında en çok etkilenen ilçe ise merkez ilçe olan Ortahisar oldu. Son bir yıl içindeki değişime bakıldığında da yine Ortahisar yüzde 12 artışla ilk sıraya yerleşti. Şehirdeki en pahalı gayrimenkuller Ortahisar’dan çıkarken, en kısa amortisman süresi de 25 yıl ile Ortahisar’ın oldu. Fiyatı azalan ilçeler arasında ise Akçaabat ve Yomra yer aldı. Yine de Yomra’da yer alan satılık ve kiralık konut metrekare ortalama fiyatları, Ortahisar ve Akçaabat’taki fiyatların üzerinde seyretti.

ARAZİ FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Trabzon’da satılık arazi fiyatlarındaki yüzde 15 artış, konut ve ticari gayrımenkul fiyatlarını solladı. Trabzon’daki gayrimenkul potansiyelini fark eden ve birikimi olan yerel halk, yatırımını araziden yana kullandı. Konut sahiplerinin Arap yatırımcılara verdikleri yüksek rakamlar, bölge insanına da yansıdı. Bu nedenle Trabzon’da konut satın alma hayalleri ertelendi. Yeni yapıların inşası için yeterli birikime sahip olmayan bölge halkı, konut stoklarının erimesinin önüne geçemedi.

Son yıllarda Trabzon başta olmak üzere, Karadeniz’in kıyı kentlerine Arap yatırımcılar tarafından büyük ilgi gösterildi. Arap turistlerin sayısında patlama yaşandığı gibi, emlak sektörü de bundan fazlasıyla payını aldı. Trabzon’daki konutların denize olan yakınlığı, dağlık yerde olup olmadığı, yeşil bölgelerde olup olmadığı ve merkeze yakınlığı fiyatlar konusunda belirleyici oldu. Merkez ilçelerin yanı sıra köylere de akın başladı ve köylüler, sahip oldukları konut ve arazileri tercümanların yardımıyla sattığı belirtildi.