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Araplar o bölgeye gelmeye başladı

Her yıl yüzbinlerce turistin ziyaret ettiği Karadeniz Bölgesi’nin gözde turistik mekanlarından Rize’nin Ayder Yaylası, Arap turistlerin akınına uğruyor.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 19:38
Araplar o bölgeye gelmeye başladı

Bu yıl Ayder Yaylası’na Türkiye’den çok Arap ülkelerinden turist geliyor. Turizm firmaları ve esnaf durumdan memnunken bölge halkı yoğunluktan şikayetçi...

Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt gibi yazın, sıcaklığın 50 dereceyi bulduğu ülkelerden gelen turistlerin keyfi yerinde. Bununla birlikte birçoğu ilk kez bu kadar yeşil bir coğrafyayı görüyor.

Bölge esnafı Arap turistlerin gelişinden memnun, şimdiden otel ve pansiyonlarda boş yer kalmadı. Ancak bölge halkı aynı fikirde değil. Kendi memleketlerinde yabancı gibi hissettiklerini söylüyorlar.

 

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin 19 km güneydoğusunda yer alan Ayder Yaylası, 1350 metre rakımda ve gür ormanlarla kaplı.

 

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 19:38
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