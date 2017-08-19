Araplar akın ediyor… Yüzde 65’i devletten

Doğu Karadeniz’in eşsiz güzellikteki bakir yaylaları ve şelalelerine sahip Giresun’da son yıllarda artan turizm hareketliliği ile birlikte şehirde konaklama sorunu baş gösterdi. Mevcut oteller turist yoğunluğunu kaldıramazken, ilde yapılacak otel yatırımlarına 1.2 milyon lira verileceği duyuruldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) Meclis Başkan Vekili Mustafa Yılmaz, “Giresun’da Tarımsal Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu her 500 bin euroluk turizm yatırımının yüzde 65’ini hibe olarak veriyor. Bu da yaklaşık 1,2 milyon liraya denk geliyor. Bu imkanlar ile Giresun’umuza yeni birçok otel açıldı. Fakat Giresun turizmi öyle hızlı bir büyüme yaşadı ki mevcut oteller sezonda yeterli gelmiyor” dedi.

OTELLER DOLUNCA KALACAK YER BULAMADILAR

16 kişilik özel grubunu Karadeniz turuna çıkaran Eskişehirli turizmci Fatih Çetin, geçmiş yıllarda Giresun’da yer bulma konusunda sıkıntı yaşamadıklarını belirterek, “Giresun son 2 yılda Eskişehirliler ‘in çok ilgisini çekti. Turlarımızda Giresun’a daha fazla yer veriyoruz. Çok bakir bir doğası ve misafirperver işletmecileri var. Bu grubumuzda Giresun yaylalarında veya merkezinde konaklamak istedik fakat kendimiz için üzücü Giresun için sevindirici bir olay ile karşılaştık. Operasyon sorumlumuz 1 hafta öncesinden tüm otelleri aradı fakat yer bulamadık. Müşterilerimize Giresun’u gezdirdik fakat konaklama yapamadık. Olsun Giresun turizminin bu denli büyümesi ve yaylaların bozulmamış olması bizleri çok mutlu etti. 2018 için Eylül- Ekim aylarında otellerden rezervasyonlarımızı yapacağız” ifadelerini kullandı.