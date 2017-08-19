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Araplar akın ediyor… Yüzde 65’i devletten

Son yıllarda Arapların akınına uğrayan Karadeniz'deki turizm teşvikleri dikkat çekiyor. Giresun'da 500 bin euroluk turizm yatırımı yapacak bir girişimciye bu miktarın yüzde 65'i hibe olarak veriliyor.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 11:24
Araplar akın ediyor… Yüzde 65’i devletten

Doğu Karadeniz’in eşsiz güzellikteki bakir yaylaları ve şelalelerine sahip Giresun’da son yıllarda artan turizm hareketliliği ile birlikte şehirde konaklama sorunu baş gösterdi. Mevcut oteller turist yoğunluğunu kaldıramazken, ilde yapılacak otel yatırımlarına 1.2 milyon lira verileceği duyuruldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) Meclis Başkan Vekili Mustafa Yılmaz, “Giresun’da Tarımsal Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu her 500 bin euroluk turizm yatırımının yüzde 65’ini hibe olarak veriyor. Bu da yaklaşık 1,2 milyon liraya denk geliyor. Bu imkanlar ile Giresun’umuza yeni birçok otel açıldı. Fakat Giresun turizmi öyle hızlı bir büyüme yaşadı ki mevcut oteller sezonda yeterli gelmiyor” dedi.

OTELLER DOLUNCA KALACAK YER BULAMADILAR

16 kişilik özel grubunu Karadeniz turuna çıkaran Eskişehirli turizmci Fatih Çetin, geçmiş yıllarda Giresun’da yer bulma konusunda sıkıntı yaşamadıklarını belirterek, “Giresun son 2 yılda Eskişehirliler ‘in çok ilgisini çekti. Turlarımızda Giresun’a daha fazla yer veriyoruz. Çok bakir bir doğası ve misafirperver işletmecileri var. Bu grubumuzda Giresun yaylalarında veya merkezinde konaklamak istedik fakat kendimiz için üzücü Giresun için sevindirici bir olay ile karşılaştık. Operasyon sorumlumuz 1 hafta öncesinden tüm otelleri aradı fakat yer bulamadık. Müşterilerimize Giresun’u gezdirdik fakat konaklama yapamadık. Olsun Giresun turizminin bu denli büyümesi ve yaylaların bozulmamış olması bizleri çok mutlu etti. 2018 için Eylül- Ekim aylarında otellerden rezervasyonlarımızı yapacağız” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 11:24
  1. Doğu Karadeniz
  • Ortasınıf memurOrtasınıf memur30 dk önce
    Memura yüzde üç zengine milyarlar.İyi artık oyuda zenginden alırsınız.aklıbaşında memurun işçinin emeklininoy vermemesi gerekir
  • atilla özdüratilla özdür39 dk önce
    Avrupa kapitalist sermayesi futbol yatırımlarındanzarar etmeğe başladı. İflas halindeki futbol
  • AbdullahAbdullah42 dk önce
    PKK işine dönecek bu, satmayın kardeşim toprakları, kanla alındı oralar.
  • VatandasVatandas46 dk önce
    Elin ingilizi almani gelince turist diyorsunuz ama arap gelince niye araplara ev satiyorsunuz irkcilik yapmayalim marmaris cesme senelerdir ingilizlerin kontrolunde unutmayalimki 90 sene once kurtulus savasini araplara karsi degil ingilize fransiza karsi verildi arkamizdan bizi hancerleyen almanlarda alanya sahillerini mesken tuttu buna ne diyeceksiniz peki arap olunca hemen elestiri avrupali olunca turist insafli yorum lutfen
  • BJKBJK49 dk önce
    Boyle duyarsiz olmayan iste... halk neyin neoldugunu cok iyi biliyor. 
  • TurkTurk50 dk önce
    Turk insani surunuyo siz araplari cekin ulkeyi peskes.sonunuz menderesten cok misli olucak
  • VatanseverVatansever1 sa önce
    Ben arapları sevmiyorum ve güvenmiyorumDevletim de dikkatli olsun
  • abdullah gülabdullah gül1 sa önce
    kuveytte 3 milyon nüyus var 500 i kuveytli gerisi yabancı göçmenkuveyti göçmenler mi yönetiyor.. valla kimse kusura bakmasın ama sanki fötücüler kasıtlı haber altına yorum yaoıyor gibime geliyor
  • timurtimur2 sa önce
    Kendi ulkemizde araplara muhtac edeceksiniz bizi.bozmayin dogamizi sosyal yapimizi.asgari ucretle calisan milyonlarca ulkem insani varken neden araplara destek veriliyor neden.
  • Abdülkerim Abdülkerim 2 sa önce
    Araplaştırın bakalım güzel cennet ülkemizi, inşallah hiçbiri bu dünyada cezasız kalmaz.
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