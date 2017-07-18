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Arapgirliler 15 Temmuz’da meydanları doldurdu

15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Arapgir’de anma programı düzenlendi. Arapgirliler programda meydanları doldurarak 15 Temmuz şehitlerine ve demokrasiye bir kez daha sahip çıktı.

18 Temmuz 2017 Salı 18:40
Arapgirliler 15 Temmuz’da meydanları doldurdu

Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerlerin gerçekleştirmek istediği darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Arapgirliler yine meydanlara akın ederek demokrasiye sahip çıktılar. Hami Aydınlar Parkında düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu,İlçe Protokolü, STK temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Program Kuran’ı Kerim Tilaveti ile başladı. 15 Temmuz darbe girişimini anlatan belgesel ve kısa filmlerin gösteriminden sonra, Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu günün anlamına binaen bir konuşma yaptı.Daha sonra ilçedeki gençlik müsabakalarında dereceye girenlere ödüllerin verilmesi ile devam eden programda şehitler için dualar yapıldı ve ilahiler okundu.

Gece geç saatlerde ise Hükumet Meydanı önünde yüzlerce vatandaşın katılımı ile demokrasi yürüyüşü gerçekleştirildi. Program sabahın ilk saatlerine kadar devam etti.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 18:40
  1. Aydınlar
  2. Aydın
  3. Arapgir
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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