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Arapgir mutfağı görücüye çıktı

3. Uluslararası Arapgir Fotokamp etkinlikleri kapsamında Arapgir’in zengin mutfak kültürü ve yöresel yemeklerinin de tanıtımı yapıldı.

07 Temmuz 2017 Cuma 19:44
Arapgir mutfağı görücüye çıktı

Tarihi Millet Hanında yapılan organizasyonda iki aşamada gerçekleştirilen program dahilinde ilk önce Arapgir’ in zengin kahvaltı çeşitleri sergilendi. İkinci etapta ise 41 çeşitten oluşan çorbalar, pilavlar, et yemekleri, yöresel yemekler ve tatlıların tanıtımı yapıldı.

Organizasyon kapsamında etkinliğe gastronomi dergileri, ulusal gazetelerin gastronomi yazarları, gurmeler ve restoran işletmecileri davet edildi.

Davetliler arasında Metro Gastro Dergisi AsistanıA. Nihan Aras, Gurme Ayşe Tüter, Beykent Üniversitesinden Gastronomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlkay Kanık, Sofra Dergisinden Selanay Kübra Koçer, Gurme ve Blok Yazarı Eray Kılıç ve Malatya Valiliği Basın Müdürü Halil İbrahim Kılıç katıldı.

Arapgir Kadınlar Derneği ve millet hanı aşçılarının ortaklaşa hazırladıkları kahvaltılıklar ve yemekler ilk önce reyonlarda sergilendi ve uzmanlar eşliğinde gelen heyete tek kek tanıtılarak resimleri çekildi. Daha sonra ise bu yemeklerden ikram edilerek değerlendirmeler alındı. Gelen misafirler Arapgir’ in zengin yemek çeşitliliği ve lezzetlerini büyük bir beğeni ile karşılarken bu zenginliği çeşitli platformlarda yazılı ve görsel olarak tanıtacaklarını, bu tür organizasyonların devam ettirilmesi yönünde çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdiler.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 19:44
  1. Malatya
  2. gazeteler
  3. Beykent Üniversitesi
  4. Ulus
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