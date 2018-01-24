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Arapça tabelalara sınır geliyor

Şanlıurfa'da sığınmacıların açtığı iş yerlerindeki arapça tabelalarda yüzde 60 oranında Türkçe karakter kullanılması zorunluluğu getirildi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 14:21
Arapça tabelalara sınır geliyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent estetiğinin korunması ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi için başlatılan uygulamalar kapsamında, farklı dilde yazılmış tabela, ilan ve tanıtıma yönelik levhalara ilişkin yeni kararlar alındı.

YÜZDE 60 ORANINDA TÜRKÇE TABELA KULLANILACAK

Bu kapsamda, Türkiye'de en fazla Suriyeli misafirin yaşadığı kentlerin başında yer alan şehirdeki yabancı dilde afiş ve reklam tabelası kullanan iş yerlerine yönelik de çalışma başlatıldı.

Türkçe anlaşılırlığın da kolaylaştırılması amacıyla başlatılan çalışmada, tabelalarda en az yüzde 60 oranında Türkçe karakter kullanılması, yazı karakterleri ve boyutunun da aynı olması kararlaştırıldı.

140 İŞ GÜNÜNDE DEĞİŞMESİ GEREKİYOR

Belirlenen standartlar doğrultusunda iş yeri ve işletme sahiplerine gerekli uyarılarda bulunularak kurallara uymaları istendi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ekipleri, yaptığı kontrollerde 140 iş yerinin tabela standartlarına uyum sağladığını belirledi.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 14:21
  1. arapça tabelalar
  2. şanlıurfa
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