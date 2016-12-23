Arapça konuştu diye uçaktan attılar! ABD'nin Delta Havayolları'na ait uçakta telefonda annesi ile Arapça konuşan yolcu uçaktan atıldı. Yolcunun farklı bir dilde konuştuğunu duyan diğer yolcular güvenliğe haber vererek Arap asıllı yolcuyu yaka paça uçaktan attırdılar. Olay polis tarafından sorgulandıktan sonra serbest bırakılan yolcunun çektiği videoyu internette paylaşmasıyla ortaya çıktı. İşte tepki toplayan o video...