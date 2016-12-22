Cloudflare

Arap vekilin dokunumazlığı kaldırıldı

Arap milletvekili Gattas, hakkında soruşturma yürütülebilmesi için "dokunulmazlığının kaldırılmasını" kabul etti

Arap vekilin dokunumazlığı kaldırıldı
Eklenme: 22 Aralık 2016, 22:37
Bu haber 1.440 kez okundu

İsrail parlamentosu Knesset'teki Arap milletvekili Basil Gattas, "Filistinli tutuklulara yasa dışı yoldan cep telefonu temin etmek" suçlamasıyla hakkında soruşturma yürütülebilmesi için "dokunulmazlığının kaldırılmasını" kabul ettiğini belirtti.

Ortak Arap Listesi milletvekillerinden Gattas, yaptığı yazılı açıklamada, Knesset Parlamento Komisyonu ile Knesset Başkanı Yuli-Yoel Edelstein'e gönderdiği mektupta dün komisyonun kendisi hakkında dokunulmazlığının kaldırılması yönünde aldığı kararı kabul ettiğini ilettiğini kaydetti.

İsrail Başsavcısının söz konusu davayla ilgili "dokunulmazlığının kısmen kaldırılması" yönünde talepte bulunmasının ardından kendisine isnat edilen suçlamalarla yüzleşebileceği için bunu kabul ettiğini aktaran Gattas, Knesset'te kışkırtıcı ve faydasız bir oturum daha yapılmasına fırsat vermek istemediğini ifade etti.

Şimdiye kadar taciz, tecavüz, dolandırıcılık ve rüşvet gibi birçok suçlama yöneltilen milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmadığını hatırlatan Gattas, "Bu gerekçesiz bir karar. Bana isnat edilen şüpheler ve soruşturmalarla sonuna kadar yüzleşeceğim. Ben güvenliğe aykırı hiçbir şey yapmadım. Esirler konusu insani ve ahlaki bir konudur." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Knesset Başkanı Yuli-Yoel Edelstein de yaptığı açıklamada, kendisine Gattas'tan dokunulmazlığının kaldırılması talebi geldiğini, bunu parlamentoya ileteceğini kaydetti.

Knesset Parlamento Komisyonu, Knesset'te bugün "Gattas'ın dokunulmazlığının kaldırılması" kararını oylamak üzere oturum yapılacağını duyurmuştu.

İsrail radyosu, Gattas'ın kararının, Knesset'te oylama yapılmasına gerek kalmadığı anlamı taşıdığını aktardı.

Dokunulmazlığın kaldırılması, İsrail polisinin Gattas'ı sorgulamasına ve suçlu bulunması halinde tutuklanmasına olanak sağlıyor.

İsrail polisi, Knesset'te Arap milletvekili Basil Gattas'a "Filistinli tutuklulara yasa dışı yoldan cep telefonu temin ettiği" suçlamasıyla yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.

 
EtiketlerKnessetİSRAİLYuli-Yoel Edelstein
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • 'Fırat'ın batısı temizlenene kadar bu operasyon bitmeyecek'
  • ABD'li elçiden Türkiye'ye 'dinsizlik' tavsiyesi
  • Teröristbaşı Gülen'den tehdit gibi açıklama!
  • Trump'tan tehlikeli çağrı!
  • CHP'lileri üzen görüntü! Mustafa Kemal heykeli söküldü
  • Halep'ten tahliyeler tamamlandı!
  • Suikastçının anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
  • Emekliye büyük müjde! Kabul edildi
  • CHP'li vekile tokat gibi 'fedai' cevabı!
  • 4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ödersiniz!
  • Türkiye, El Bab'tan çekiliyor mu? TSK açıkladı!
  • Flaş açıklama: Karlov'a saldırmak Rusya'ya...
  • Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı FETÖ'den tutuklandı!
  • Türkiyeli Müslümanları temsilen FETÖ imamını çağırdılar!
  • Bahçeli'den kritik açıklama: Ne pahasına olursa...
  • İşte elçi suikastının dakika dakika anatomisi!
  • 'Derhal terk etsinler'
  • Öldürülen DEAŞ'lı teröristlerin üzerinde şoke eden detay!
  • İşte sözün bittiği o kare
  • TSK'dan son dakika El Bab açıklaması
  • Erdoğan: Durursak kendimizi Sevr şartlarında buluruz
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Arapça konuştu diye uçaktan attılar!Arapça konuştu diye uçaktan attılar!

ABD'nin Delta Havayolları'na ait uçakta telefonda annesi ile Arapça konuşan…

ABD'li elçiden Türkiye'ye 'dinsizlik' tavsiyesiABD'li elçiden Türkiye'ye 'dinsizlik' tavsiyesi

Türkiye’de seküler(dini değerlerin olmadığı) geleneğin bozulmaması gerektiğini iddia eden ABD’li…

Trump'tan tehlikeli çağrı!Trump'tan tehlikeli çağrı!

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, ülkesinin nükleer silah kapasitesinin artırılması…

Rusya’dan Suudi Arabistan’a teklifRusya’dan Suudi Arabistan’a teklif

Rusya, Türkiye ve İran ile beraber , Suriye’de barışın sağlanması…

Birleşmiş Milletlerden İHH açıklamasıBirleşmiş Milletlerden İHH açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'deki…

DAEŞ Türk tankını kaçırdı iddiasıDAEŞ Türk tankını kaçırdı iddiası

Operasyonların devam ettiği Suriye'nin El Bab kentinde DAEŞ'li teröristlerin 2…

Vücut losyonu içerek ölenlerin sayısı 71’e yükseldiVücut losyonu içerek ölenlerin sayısı 71’e yükseldi

Rusya’da içinde alkol bulunan vücut losyonu içerek hayatını kaybedenlerin sayısı…

Trump'tan nükleer gözdağıTrump'tan nükleer gözdağı

ABD'nin 45. başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan…

Halep'in İran'a 'teslimi' ve muhtemel Idlib savaşıHalep'in İran'a 'teslimi' ve muhtemel Idlib savaşı

15 Kasım'da Halep'te başlatılan operasyonun üzerinden geçen 12 günün ardından,…