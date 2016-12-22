Arap vekilin dokunumazlığı kaldırıldı

İsrail parlamentosu Knesset'teki Arap milletvekili Basil Gattas, "Filistinli tutuklulara yasa dışı yoldan cep telefonu temin etmek" suçlamasıyla hakkında soruşturma yürütülebilmesi için "dokunulmazlığının kaldırılmasını" kabul ettiğini belirtti.

Ortak Arap Listesi milletvekillerinden Gattas, yaptığı yazılı açıklamada, Knesset Parlamento Komisyonu ile Knesset Başkanı Yuli-Yoel Edelstein'e gönderdiği mektupta dün komisyonun kendisi hakkında dokunulmazlığının kaldırılması yönünde aldığı kararı kabul ettiğini ilettiğini kaydetti.

İsrail Başsavcısının söz konusu davayla ilgili "dokunulmazlığının kısmen kaldırılması" yönünde talepte bulunmasının ardından kendisine isnat edilen suçlamalarla yüzleşebileceği için bunu kabul ettiğini aktaran Gattas, Knesset'te kışkırtıcı ve faydasız bir oturum daha yapılmasına fırsat vermek istemediğini ifade etti.

Şimdiye kadar taciz, tecavüz, dolandırıcılık ve rüşvet gibi birçok suçlama yöneltilen milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmadığını hatırlatan Gattas, "Bu gerekçesiz bir karar. Bana isnat edilen şüpheler ve soruşturmalarla sonuna kadar yüzleşeceğim. Ben güvenliğe aykırı hiçbir şey yapmadım. Esirler konusu insani ve ahlaki bir konudur." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Knesset Başkanı Yuli-Yoel Edelstein de yaptığı açıklamada, kendisine Gattas'tan dokunulmazlığının kaldırılması talebi geldiğini, bunu parlamentoya ileteceğini kaydetti.

Knesset Parlamento Komisyonu, Knesset'te bugün "Gattas'ın dokunulmazlığının kaldırılması" kararını oylamak üzere oturum yapılacağını duyurmuştu.

İsrail radyosu, Gattas'ın kararının, Knesset'te oylama yapılmasına gerek kalmadığı anlamı taşıdığını aktardı.

Dokunulmazlığın kaldırılması, İsrail polisinin Gattas'ı sorgulamasına ve suçlu bulunması halinde tutuklanmasına olanak sağlıyor.

İsrail polisi, Knesset'te Arap milletvekili Basil Gattas'a "Filistinli tutuklulara yasa dışı yoldan cep telefonu temin ettiği" suçlamasıyla yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.