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Arap ülkelerinden geri vites! Vazgeçtiler

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Bakanı, Katar'a uygulana ambargonun kaldırılması için öne sürülen televizyon kanalı El-Cezirenin kapatılması koşulundan vazgeçtiklerini açıkladı.

14 Temmuz 2017 Cuma 11:09
Arap ülkelerinden geri vites! Vazgeçtiler

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın Katar'a yönelik uyguladıkları blokaj sürerken, Katar iletilen 13 maddelik talep listesinde değişikliğe gidildi.

The Times gazetesine konuşan BAE Devlet Bakanı Noura al-Kaabi Emirlikler El-Cezire’nin kapatılması yerine köklü değişikler ve yeniden yapılandırma fikrini destekliyor dedi.

BAE’li bakan demecinde diplomatik bir çözümden yana olduklarını, krizi tırmandırmak arayışında olmadıklarını belirterek, "Çalışanlar işlerine ve Katar da TV kanalını finanse etmeye devam eder; ancak, İngilizce versiyonu koruyucu bir kalkan görevini üstlenirken, Arapçası radikal olan bir kanalı değil" diye konuştu.

EL CEZİRE'DEN BAĞIMSIZ DURUŞ VURGUSU

Buna karşılık El-Cezireden yapılan açıklamada herhangi bir dış müdehaleyi reddettikleri belirtilerek, "El Cezire Medya Ağı, örgütsel yapısına veya gazetecilik misyonuna ilişkin herhangi bir dış müdahaleyi reddediyor ve bağımsızlığını ve profesyonel editörel duruşunu yineliyor" denildi.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 11:09
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