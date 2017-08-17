"Arap ülkeleri gizli İsrail hayranı..."

Arabi21'in haberine göre, İsrailli analist Akifa Elder, Yesrail Bels internet sitesinde yayınlanan raporda, Tel Aviv yönetimi ve Arap ülkeleri arasındaki güvenlik ve askeri işbirliğinin sınırı aştığı değerlendirmesinde bulundu. Arap ülkelerinin, yaşadıkları güvenlik sorunlarını İsrail'in savaşçı anlayışından istifade ederek aşma yoluna gittiklerini ifade etti.

İSTİHBARAT PAYLAŞIMINDA BULUNUYORLAR

Çarşamba günü yayınlanan raporda, İsrail güvenlik uzmanlarının Arap başkentlerinde İsrail Ordusu'nun savaş stratejisine dair incelemelerini sunduklarını belirten Elder; Arap ülkelerinin, İsrail ile yürüttükleri gizli işbirliği kapsamında, birbirleriyle İsrail'in sağladığı teknik imkanlar aracılığıyla istihbarat paylaşımında bulunduğuna dikkat çekti.

Elder, Arap ülkelerinin İsrail ile olan gizli işbirliğini "Eşiyle ilişkilerini bozmak istemeyen bir adamın sevgilisiyle kurduğu gizli münasebet" şeklinde nitelerken, İsrail ve Mısır arasındaki ilişkiye dikkat çekerek, İsrail ve Mısır arasındaki münasebetlerinin askeri, güvenlik ve istihbarat işbirliğine dayandığını vurguladı.

“NETANYAHU VE SİSİ GÜÇLÜ İLİŞKİLERLE BİRBİRLERİNE BAĞLI”

Elder, raporda, İsrail'in Kahire Büyükelçisi David Gobrin'in, "Mısır ve İsrail arasındaki ilişkiler, özellikle güvenlik alanında yoğunlaşıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, güçlü ilişkilerle birbirine bağlı" şeklindeki sözlerini aktarıyor.

Elder'in naklettiğine göre, daha önce İsrail'in Amman ve Kahire Büyükelçiliğini yapan Şalomo Şamor ve İsrail'in eski Amman Büyükelçisi Audid Airan, "Netenyahu, Sisi ve Ürdün Kralı ile güçlü ilişkilerini İsrail Büyükelçilikleri aracılığıyla değil, gönderdiği özel temsilcileri aracılığıyla yürütüyor" cümlelerini kullanıyor.

“BÜYÜKELÇİLER DEĞİL ARAP LİDERLER”

İki Büyükelçi, Netenyahu'nun, Sisi ve Ürdün Kralı Abdullah ile ilişkilerinin ciddiyetini ispatlaması nedeniyle İsrail açısından, Kahire ve Amman Büyükelçiliklerinin düşük öneme sahip olduğunu dile getirirken; Airan, Arap liderlerin de İsrail ile olan ilişkilerini Büyükelçiler aracılığıyla değil direkt sürdürmeyi tercih ettiklerinin altını çizdi.

Kaynak: Timetürk