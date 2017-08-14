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Arap turistler Uludağ’a büyük ilgi

Kış turizminin merkezi Uludağ, yaz aylarında Arap turistlerin akınına uğruyor. Piknik yapan misafirlerle yan yana gelen turistler Türk yemeklerini de tatma fırsatı buluyor.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 14:02
Arap turistler Uludağ’a büyük ilgi

Türkiye’deki kış turizminin en fazla ziyaretçi çeken merkezlerinden Uludağ, yazın Bursa’yı ziyaret eden turistlerin en çok uğradıkları mekanlardan biri. Özellikle Körfez ülkelerinden gelen Arap turistlerin kalabalık kafilelerle ziyaret ettikleri Uludağ’a teleferik ile çıkan ziyaretçiler, kavurucu yaz sıcaklarının ortasında serinliyor. Uludağ’ın tabii güzelliklerini keşfe çıkan Arap turistler, ATV tipi motorlu taşıtlarla ekstrem sporları yapmayı da ihmal etmiyor.

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Piknik yapmak için Uludağ’a gelenlerle yan yana mangal sefası yapan Arap turistler, Türk yemeklerini tatma fırsatı da buluyor. Bursa’yı ilk kez ziyaret eden Kuveytli bir turist, Bursa’nın temiz ve düzenli bir şehir olduğunu ifade ederek, "Bursa’nın havası, insanları harika. Bu Bursa’ya ilk gelişim. Gezdiğimiz mekanlar çok güzeldi. Gezdiğimiz her yeri temiz ve düzenli bulduk. Camiler de çok temizdi. Daha önce yurt dışı gezilerine de çıkmıştım, ancak Bursa’daki ruhaniyet çok farklı. Hava gerçekten çok güzel. Bursalılar bize çok iyi muamele ettiler ve hürmet gösterdiler" dedi.

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Yazın en fazla Arap turist çeken şehirlerden biri olan Bursa, tabii ve tarihi güzellikleriyle ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. Arap turist sayısının önümüzdeki aylarda daha da artması bekleniyor.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 14:02
  1. KIŞ TURİZMİ
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