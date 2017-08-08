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Arap turistler Türkiye gezisine 15 TemmuzŞehitler Anıtı'ndan başlıyor

Ülkemizin en köklü turizm firmalarından olan Alwali Travel& Tourism, çok önemli bir yeniliğe imza attı.

08 Ağustos 2017 Salı 23:19
Arap turistler Türkiye gezisine 15 TemmuzŞehitler Anıtı'ndan başlıyor

Körfez ülkeleri başta olmak üzere, birçok Ortadoğu ülkesinden ülkemize turist getiren firma, Türkiye turlarının başlangıç noktasını 15 Temmuz Şehitler Anıtı olarak belirledi. Böylece ilk kez bir turizm firması Türkiye tur rehberinin başlangıç noktasını bu mekân olarak belirledi. 15 Temmuz kanlı ve hain darbe girişiminde şehit düşen vatandaşlarımız adına yapılan ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu yakası girişinde bulunan anıta bu anlamda ilk ziyaret bugün gerçekleştirildi. Türkiye’nin tarihi ve kültürel güzelliklerini görmek için ülkemize gelen Arap turistler şehitler için dua edip onları andıktan sonra Türkiye seyahatlerine başladı.

Alwali Turizm’in tur rehberlerinden Mustafa Bayrakçı, bu uygulamayı başlatmalarının sebebini şöyle açıkladı. 15 Temmuz hain darbe girişimine kahraman vatandaşlarımız göğüslerini siper ederken kardeş Arap halkları da dualarıyla yanımızda oldular. Darbe girişimi bastırılana dek neredeyse tüm İslam coğrafyası Türkiye’nin yanında yer aldığını dile getirdi. 15 Temmuz ülkemiz tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu dönüm noktası ülkemizin bağımsızlığı ve geleceği için çok büyük bir önem taşımaktadır. Kahraman vatandaşlarımızın canlarını vererek yazdıkları bir destandır. Bu destanın unutulmayacak kahramanları da şehitlerimizdir. Biz de firma olarak turlarımızı bu yüzden şehitlerimizin anısına yapılan bu anıtta başlatmak istedik. Arap misafirlerimiz de zaten anıtı görmek istiyorlardı. Böylelikle hem ülkemizin yakın tarihe damga vuran bir olayı misafirlerimize anlatmak hem de onların kahraman şehitlerimizin anısına ortak olmalarını sağlamak istedik.”

Alwali Travel& Tourism’in etik değerlerinden ödün vermeyen, misafirlerin ihtiyaç, istek ve beklentilerini karşılayan, yüksek standartlarda hizmet veren başarının sürekliliğini kurum kültürü haline dönüştürerek hizmet sunan bir kuruluş olduğunu hatırlatan Bayrakçı, başlattıkları bu girişimin diğer firmalara da örnek olacağını düşündüklerini anlattı. Son yıllarda ülkemize Körfez ülkelerinden ve Ortadoğu’dan gelen turist sayısında çok büyük bir artış olduğunu hatırlatan Bayrakçı, “Misafirlerimize ülkemizin güzelliklerini göstermekle birlikte ortak kültürümüzü de anlatıyoruz. Böylelikle ülkemize gelen turistlerin içlerinde zaten var olan Türkiye sevgisi bir kat daha artıyor. Başlattığımız bu uygulama ile bunun daha da perçinleneceğini düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 23:19
  1. Alwali Travel& Tourism
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