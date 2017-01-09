Arap sermayesini Galatasaray'a akıtacak hamle

Galatasaray, Suudi Arabistan takımlarından El İttifak ile yapacağı dostluk maçı için gittiği Dammam kentinde birçok büyük Suudi Arabistan şirketi ile sponsorluk için görüşmeler ve temaslarda bulundu.
KONU: SPONSORLUK VE İŞBİRLİĞİ
Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi'nin üyesi, mevcut kral Salman'ın yeğeni, dünyanın en zengin petrol bölgesi olan Doğu Eyaleti'nin valisi Prens Saud bin Nayef ile de Galatasaray yönetimi adına Yrd. Doç. Dr. Ural Aküzüm görüştü. Görüşmede Doğu Eyaleti'nin Ticaret Odası yetkilileri, önemli şirketlerin genel müdürleri ve yönetim kurulu başkanları da yer aldı.