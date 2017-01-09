Arap sermayesini Galatasaray'a akıtacak hamle

Galatasaray, hazırlık maçı için gittiği Suudi Arabistan'da sponsorluk için görüşmelerde bulundu.

Arap sermayesini Galatasaray'a akıtacak hamle
Eklenme: 09 Ocak 2017, 23:25
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Galatasaray, Suudi Arabistan takımlarından El İttifak ile yapacağı dostluk maçı için gittiği Dammam kentinde birçok büyük Suudi Arabistan şirketi ile sponsorluk için görüşmeler ve temaslarda bulundu.

KONU: SPONSORLUK VE İŞBİRLİĞİ

Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi'nin üyesi, mevcut kral Salman'ın yeğeni, dünyanın en zengin petrol bölgesi olan Doğu Eyaleti'nin valisi Prens Saud bin Nayef ile de Galatasaray yönetimi adına Yrd. Doç. Dr. Ural Aküzüm görüştü. Görüşmede Doğu Eyaleti'nin Ticaret Odası yetkilileri, önemli şirketlerin genel müdürleri ve yönetim kurulu başkanları da yer aldı.

 
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