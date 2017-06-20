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Kalın Arap dünyasını uyardı! Düğmeye bastılar

Arap gazetecilere hitap eden Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medyada Türkiye aleyhine yürütülen bir kampanyaya dikkat çekti.

20 Haziran 2017 Salı 02:31
Kalın Arap dünyasını uyardı! Düğmeye bastılar

Arap Gazeteciler Evi Derneği, Yenibosna'da bulunan bir otelde Türk ve Arap gazetecilere iftar yemeği verdi. Yemeğe katılan Cumhurbaşkanlığı sözcüsüİbrahim Kalın, iftar saatinden önce konuştu.

Yemekte bir konuşma yapan Kalın; "Katar krizinin aşılmasına yönelik çabalarımızı bir başka bağlamda değerlendirmeye çalışan, bunun üzerinden Türkiye karşıtı bir kampanya yürütmeye çalışan bazı çevrelerin olduğunu biliyoruz. Özellikle bazı sosyal medya mecralarında, bazı basın kuruluşlarında algı oluşturulmaya çalışılıyor" dedi.

"BİR ÜLKEYİ TERÖRE DESTEK VERMEKLE SUÇLAMAK ÇOK CİDDİ BİR İDDİADIR"

"Tabi ortaya atılan iddialar hafife alınacak iddialar değil. Bir ülkeyi teröre destek vermekle suçlamak çok ciddi bir iddiadır" diyen Kalın, sözlerine şöyle devam etti:

İddia sahiplerinin de bunu ispatlayacak delilleri ortaya koyması beklenir. Bu konuda Katarlı yetkililerinin de bu iddiaları ciddiye aldıklarını ama birtakım deliller beklediklerini de biliyorum. Aynı şekilde terör örgütleri dediğiniz zaman şahısları ya da kurumları terör listesine almanın belli bir kriterinin olması gerekir. Bunu çok keyfi bir şekilde yaparsanız inandırıcılığınızı yitirirsiniz. Özellikle bu terör örgütleri listesinin hazırlanması konusunda Birleşmiş Milletlerin kriterlerinin dikkate alınması gerekmektedir.

"SOSYAL MEDYADA TÜRKİYE KARŞITI BİR KAMPANYA YÜRÜTMEYE ÇALIŞIYORLAR"

"Katar krizinin aşılmasına yönelik  çabalarımızı bir başka bağlamda değerlendirmeye çalışan, bunun üzerinden Türkiye karşıtı bir kampanya yürütmeye çalışan bazı çevrelerin olduğunu biliyoruz" diyen Kalın sözlerini şu cümlelerle sürdürdü:

Özellikle bazı sosyal medya mecralarında bazı basın kuruluşlarında algı oluşturulmaya çalışılıyor. Katar krizinin çözümde bu sürece katkı sunmayan, tahrik edici, germeyi ve fitne, fesadı hedefleyen açıklamaları kabul etmediğimizi ifade etmek istiyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki açıklamaları çok nettir. Bu tür algı operasyonlarına karşı hepimiz teyakkuz içerisinde olalım. Medyanın burada büyük bir sorumluluğu var. Medya savaşları hiçbirimize fayda getirmez. Yürüttüğümüz diplomasinin hassasiyeti dikkate alındığında bunu sadece bölge insanlarının düşmanlarını sevindireceğini akılda tutmamız gerekiyor.

Dolayısıyla herkes açıklama yaparken, yazarken, manşet atarken bu hassasiyetleri dikkate almalıdır.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 02:31
  1. Türkiye
  2. Katar
  3. İbrahim Kalın
  4. Arap gazeteciler
  5. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü
  6. Dış Politika Haberleri
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