THY Gezi Sayfası - Nevşehir
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Arap dünyasını korkutan kehanet!.. Araplar gerçekleşmesin diye dua ediyor...

Mısırlı Araplar gönderiye yönelik tepkilerini dile getirerek Sisi'nin Mısır yönetiminde ömrünün uzun olmayacağını dile getiriyorlar...

04 Şubat 2018 Pazar 22:59
Arap dünyasını korkutan kehanet!.. Araplar gerçekleşmesin diye dua ediyor...

YENİAKİT.COM.TR

Arap sosyal medya platformlarında son günlerde paylaşılan bir görsel, ilginç içeriğiyle dikkat çekti.  Arap halklarına uyguladıkları zulüm ve dış destekle varlıklarını sürdüren Arap diktatörlerinin yönetimde kalma süresiyle doğum yılları arasındaki tesadük ilginç bulunuyor. Arap sosyal medya platformlarında çokça paylaşılan görselde;

"Kaddafi 1942 yılında doğdu ve Libya'yı 42 yıl yönetti,

Hafız Esed 1930 yılında doğdu ve Suriye'yi 30 yıl yönetti,

Abdünnasır 1918 yılında doğdu ve Mısır'ı 18 yıl yönetti,

Sisi 1954 yılında doğdu, sen hesap et Mısır'ı kaç sene yönetecek"

yazılı... Özellikle Mısırlı Araplar gönderiye yönelik tepkilerini dile getirerek Sisi'nin Mısır yönetiminde ömrünün uzun olmayacağını dile getiriyorlar...

 

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 22:59
  1. arap diktatörler
  2. dikta düzeni

YORUM YAZ

  • SalihaSaliha2 sa önce
    Ağzinizdan yel alsin! Inşallah sissinin hic uzun olmaz ömrü, herşeyi Allah iyi bilir bize sadece dua etmek düşer!
  • muhiddinmuhiddin2 sa önce
    .... kehanet neyin nesi acaba ????
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Havalimanı Arda Turan’a şok tepki!
  1. Havalimanı Arda Turan’a şok tepki!
  2. PKK sığınağından çıkanlar şoke etti
  3. Farkında olmadan terör propagandası..
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Roma'da
  5. Bariyerlere çarpan lüks araç alev alev..
  6. Müslümanları bekleyen 7 tehlike
  7. 45 kamu kuruluşunun parası aynı yerde..
  8. CHP'li isimden AK Parti'ye övgü
  9. Davutoğlu hakkında sert sözler…
  10. Arap dünyasını korkutan kehanet!....
  11. Sudan ve Güney Sudan sınırı askerden..
  12. ‘Türkiye boyun eğecek ülke değil!’
  13. Afrin’de terör örgütüne büyük şok…..
  14. Zirve derken tepetaklak… Aslan..
  15. Neden 55 numara? Yuto Nagatomo anlattı
  16. Yıldırım: Bir çift sözümüz var,..
  17. Terör örgütlerine gönderilen ağır..
  18. İngiltere Premier Lig'de çılgın düello!
  19. Galatasaray'a bir şok daha! Yıldız..
  20. Samet Aybaba: Karşınızda G.Saray var...
Bakan Albayrak’tan müjde üstüne müjde…Artık zorunlu değil!
Bakan Albayrak’tan müjde üstüne müjde…Artık zorunlu değil!
ABD şokta...Ölenlerin sayısı 53 oldu!
ABD şokta...Ölenlerin sayısı 53 oldu!
Teslim olan teröristin fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı!
Teslim olan teröristin fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı!
Karamollaoğlu: HDP'lilerle de tokalaşacağız…
Karamollaoğlu: HDP'lilerle de tokalaşacağız…
Yeni bir havalimanı geliyor! 2 kente hizmet edecek...
Yeni bir havalimanı geliyor! 2 kente hizmet edecek...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
Bayrak astırılmadı mı? TSK'dan flaş NATO açıklaması!
Bayrak astırılmadı mı? TSK'dan flaş NATO açıklaması!
Erdoğan ‘Artık güvenmiyorum’ dedi… 3 ay anket yok!
Erdoğan ‘Artık güvenmiyorum’ dedi… 3 ay anket yok!