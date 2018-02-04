Arap dünyasını korkutan kehanet!.. Araplar gerçekleşmesin diye dua ediyor...
Mısırlı Araplar gönderiye yönelik tepkilerini dile getirerek Sisi'nin Mısır yönetiminde ömrünün uzun olmayacağını dile getiriyorlar...04 Şubat 2018 Pazar 22:59
YENİAKİT.COM.TR
Arap sosyal medya platformlarında son günlerde paylaşılan bir görsel, ilginç içeriğiyle dikkat çekti. Arap halklarına uyguladıkları zulüm ve dış destekle varlıklarını sürdüren Arap diktatörlerinin yönetimde kalma süresiyle doğum yılları arasındaki tesadük ilginç bulunuyor. Arap sosyal medya platformlarında çokça paylaşılan görselde;
"Kaddafi 1942 yılında doğdu ve Libya'yı 42 yıl yönetti,
Hafız Esed 1930 yılında doğdu ve Suriye'yi 30 yıl yönetti,
Abdünnasır 1918 yılında doğdu ve Mısır'ı 18 yıl yönetti,
Sisi 1954 yılında doğdu, sen hesap et Mısır'ı kaç sene yönetecek"
yazılı... Özellikle Mısırlı Araplar gönderiye yönelik tepkilerini dile getirerek Sisi'nin Mısır yönetiminde ömrünün uzun olmayacağını dile getiriyorlar...
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