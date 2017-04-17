Arap dünyasından referandum tebriği

Tunus Eski Cumhurbaşkanı ve Tunus İrade Hareketi Başkanı Muhammed Munsif Merzuki, Türkiye'deki anayasa değişikliğinin, halk oylaması ile kabul edilmesinin, halkın 15 Temmuz'a cevabı olduğunu söyledi. Merzuki, resmi olmayan sonuçlara göre halk oylamasına ilişkin sandıktan "Evet" çıkmasını, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile değerlendirdi.

"Hangi sistem Türkler için daha iyidir? Parlamenter mi başkanlık mı? Buna Türklerin kendisinden başka karar verebilecek yok." ifadesini kullanan Marzuki, şunları kaydetti:

"Bir demokrat olarak beni ilgilendiren, 60 milyondan fazla Türk sandık merkezlerine gitti. Sonuçlar da Arap Baharı öncesindeki ülkelerde alışıldığı gibi, yüzde 90'larda da çıkmadı.

Bugün, bazılarının iradelerini tanklarla dayatmaya çalıştığı 15 Temmuz gününü, halkın, seçim sandıklarıyla yıktığı bir cevap niteliğindedir.

Halk onları sandıkta bir kez daha hezimete uğratmıştır. Türk halkını canlı ve serpilen demokrasisinden dolayı tebrik ediyorum. Referandumda başarılı olan partileri tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu yeni başarısından dolayı tebrik ediyorum."

Dünya Müslüman Âlimler Birliği’nden tebrik

Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, sosyal medyada "Türk halkını tercihinden dolayı tebrik ederim. Türkiye hükümetinin ve halkının Müslüman Ümmetine hayırlı işlere vesile olmasını niyaz ederim. Allah Türkiye’yi dışarıdaki ve içerideki düşmanların kötü planlarından korusun." yazdı.

Müslüman Kardeşler: Türk halkı dünyaya yeni bir demokrasi dersi vermiştir

Mısır Müslüman Kardeşler Teşkilatı Sözcüsü Talat Fehmi, “Türk halkını referandum sonuçlarından dolayı tebrik ediyoruz. Türk halkı dünyaya yeni bir demokrasi dersi vermiştir. O da halkın desteğini arkasına alan liderin bütün güçlükleri aşacağı gerçeğidir.” ifadelerini kullandı.

Teşkilatın önde gelen yöneticilerinden Eşref Abdulgaffar ise referandum sonuçlarının Türkiye’de gerçek bir demokrasi olduğunu gösterdiğini belirterek, "Erdoğan ve AK Parti kadrolarının yeni dönemde, daha farklı politikalar ve hizmetler üretmek için şimdiden çalışmaya başlaması ve daha fazla halk desteği için harekete geçmesi gerekir." dedi.

Mısırlı liberal muhalif lider Eymen Nur: En fazla gençler faydalanacak

Mısır dışında yaşayan liberal muhalif "Devrimin Yarını Partisi" lideri Eymen Nur, referandum sonucundan en fazla Türk gençlerin faydalanacağını ifade etti.

"Farklı görüşlerin özgürce ifade edildiği bir ülkede yüzde 51 küsur ile 'evet' oylarının fazla çıkması, bir noksanlık değil övünç kaynağıdır. Bizim ülkelerimizde bu tür oylamalarda sonuç yüzde 99 oranında çıkmakta ve bundan utanmaktayız. Çünkü böyle bir sonuç özgürlük ve demokrasilerden bulunmamaktadır." dedi.

Türkiye'nin bir demokrasi sınavı daha verdiğine ve bundan başarı ile çıktığına işaret eden Nur, "Demokrasi ve barış ülkesi olan Türkiye’nin halkını tebrik ediyorum." diye konuştu.

Hamas’ın lideri Meşal: Başarıların devamını dileriz

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas’ın siyasi Büro Şefi Halid Meşal, Referandum soncundan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti. Hamas’ın web sitesinde yayınlanan haberde Meşal’in Erdoğan’ı arayarak tebriklerini ilettiği ifade edildi. Meşal, Türkiye’deki iktidara ve halka başarıların ve gelişmenin devamını dilediğini ifade etti.

Arap liderlerinden tebrik telefonlarıKatar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa Al Halife ve Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid Gannuşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebriklerini iletti. Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame Nuceyfi de telefonda Erdoğan'a şunları iletti:

"Türk halkının bu sonuçta gösterdiği güven ve irade, yeni ulusal vizyonla ulusal, bölgesel ve uluslararası alanda büyük role sahip yeni Türkiye'yi inşa etmede sahip olduğunuz güçlü yönetim yeteneğine sadakatini ifade ediyor. Sayın Başkan, Türk halkının size güvenini kutluyoruz.

İlerleme kazandıracak, terör ve bunun müsebbiplerini yenilgiye uğratmada yardımcı olacak komşu iki halk arasında daha fazla dostluk ilişkisi ve dayanışmayı arzu ediyoruz. Liderliğinizde ilerleme ve gelişmenin hızlanacağı ve daha iyi ilişkilerin kurulmasını ümit ediyoruz."