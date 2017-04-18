% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
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HAYIR23.777.091 OY

Arap dünyası: Erdoğan güçlü bir şahsiyet

Arap dünyasından siyasiler ve akademisyenler, 16 Nisan'da yapılan ve resmi olmayan sonuçlara göre "evet" kararının çıktığı anayasa değişikliği referandumundan övgüyle söz etti.

Arap dünyası: Erdoğan güçlü bir şahsiyet
Eklenme: 18 Nisan 2017, 20:03

Eski Mısır Dışişleri Bakanı İbrahim Yesri, yapılan referandum un "demokratik" olduğunu belirtti. "Evet" tercihinin aldığı yüzde 51,4 oranının, "Türkiye'de demokrasiye gösterilen saygının boyutlarını" ortaya koyduğunu dile getiren Yesri, "Referandum sonucu, Türkiye'de demokratik bir toplum bulunduğunun göstergesidir. Yüzde 99,9 oranından başka sonuç bilmeyen Arap ülkelerine de bir ders niteliği taşımaktadır." dedi.

TÜRK HALKININ BAŞARISI

Kuveyt'teki Ümmet Partisi'nin Genel Başkanı Hakim el-Matiri ise referandumu, "Türk halkı, bir yıllık süre içinde iki kez egemenliğini geri aldı. Birincisinde, Batının desteklediği askeri darbeye karşı verdiği mücadeleyle, ikincisinde yine Batının istemediği referandumla bunu başardı." ifadeleriyle yorumladı.

ERDOĞAN GÜÇLÜ ŞAHSİYET

Fas'ta Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Milletvekili Muhammed el-Hamlişi ise "Kendisiyle anlaşalım veya anlaşmayalım şunu kabul etmemiz gerek: Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin art arda kazandığı tüm zaferlerin arkasındaki sebep. Güçlü bir şahsiyet. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca gelip geçen siyasilerin yapamadıklarını gerçeğe dönüştürdü." ifadelerini kullandı.

 
EtiketlerTürkiye CumhuriyetiERDOĞANKalkınma Partisi
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 20:03
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