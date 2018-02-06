Arap dünyası bu video ile çalkalanıyor! ‘İşte Erdoğan farkı’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret esnasında dikkatlerden kaçmayan bir ayrıntı vardı. O ayrıntıda arkada görünen sandalyeyi taşıyan görevli. İşte bu olay bugün Arap dünyasında gündeme oturdu.

Arap gençlerinden oluşan bir takım sosyal medya kullanıcısı hazırladığı videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ezher Şeyhi Ahmed Tayyip’in Vatikan ziyaretini ardı ardına verdi ve aradaki farka dikkat çekti.