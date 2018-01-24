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Arap Birliği'nin skandal Afrin çıkışı!

İsrail'de Myanmar'da Müslümanlar katledilirken sesi çıkmayan Arap Birliği, TSK'nın Zeytin dalı operasyonundan rahatsız oldu.

24 Ocak 2018 Çarşamba 11:47
Arap Birliği'nin skandal Afrin çıkışı!

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebul Geyt, TSK’nın Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili endişeli olduğunu söyledi.

Geyt “Suriye’nin kuzeyindeki durumu, özellikle de Türk ordusunun operasyon gerçekleştirdiği Afrin’deki durumu endişe ile takip ediyorum” dedi.

Dışarıdan müdahalenin Suriye krizini yalnızca daha da zorlaşmasına neden olacağını belirten Geyt, ülkenin kuzeyindeki ve Doğu Guta’da gerginliğin tırmanmasının Astana görüşmelerinde varılan anlaşmalar doğrultusunda oluşan gerilimi azaltma rejiminin kırılganlığının kanıtı olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 11:47
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