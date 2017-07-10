Arap Birliği'ni sarsan ölüm haberi

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki, sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada,"Tedavi gördüğü Kanada'da hayatını kaybeden Bin Hilli'nin arkadaşlarına ve dostlarına büyük bir üzüntüyle başsağlığı diliyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet ve mağfiret, ailesine sabır ve metanet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

BÜYÜKELÇİLİK DE YAPTI

Cezayir'in Tlemsan vilayetinde 1940'da dünyaya gelen Ahmed bin Hilli, Arap Birliği Genel Sekreter danışmanlığı ve Arap Birliği Genel Sekreter

yardımcılığı görevlerini yürüttü. Son olarak da Arap Birliği Genel Sekreter vekilliği yapan Bin Hilli, daha önce de ülkesinin Sudan büyükelçisi olarak görev yapmıştı.