Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Arap Birliği'ni sarsan ölüm haberi

Arap Birliği Genel Sekreter Vekili Ahmed bin Hilli'nin 77 yaşında Kanada'da vefat ettiği bildirildi.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 06:12
Arap Birliği'ni sarsan ölüm haberi

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki, sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada,"Tedavi gördüğü Kanada'da hayatını kaybeden Bin Hilli'nin arkadaşlarına ve dostlarına büyük bir üzüntüyle başsağlığı diliyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet ve mağfiret, ailesine sabır ve metanet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

BÜYÜKELÇİLİK DE YAPTI

Cezayir'in Tlemsan vilayetinde 1940'da dünyaya gelen Ahmed bin Hilli, Arap Birliği Genel Sekreter danışmanlığı ve Arap Birliği Genel Sekreter
yardımcılığı görevlerini yürüttü. Son olarak da Arap Birliği Genel Sekreter vekilliği yapan Bin Hilli, daha önce de ülkesinin Sudan büyükelçisi olarak görev yapmıştı. 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 06:12
  1. arap birliği
  2. DÜNYA Haberleri
  3. Arap Birliği'ni sarsan ölüm
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arap Birliği'ni sarsan ölüm haberi
    1. Arap Birliği'ni sarsan ölüm haberi
    2. Londra'da yangın!
    3. Erdoğan'dan vahşetle ilgili çok sert..
    4. Muş'ta sokağa çıkma yasağı
    5. İtalyan devinden Cenk Tosun'a servet
    6. İşte Wayne Rooney'in yeni takımı
    7. Başakşehir'in yeni yıldızı Chedjou..
    8. Başkan'dan bunun hesabı sorulur!
    9. Çölaşan yine zırvaladı: Türkiye uçak..
    10. Kur'an'ın Bilimsel Mucizesi -Evrenin..
    11. FETÖ'cünün gözünden Kılıçdaroğlu:..
    12. İran: Masraflarımızı karşılayın
    13. Cesetlere işkence yapan o komutan..
    14. 'İki kez ısrar ettim, kesin bir dille..
    15. Tahriru'ş Şam'dan Türkiye sınırındaki..
    16. TRT Genel Müdürlüğüne atanan isim..
    17. ABD jetleri yanlışlıkla PKK'lı..
    18. Günün âyet ve hadisi
    19. Türkiye, Afrin'i vuruyor
    20. TEM kenarında korkutan yangın!
    16 Temmuz'da düğün yapmak istemedi ve...
    16 Temmuz'da düğün yapmak istemedi ve...
    Kendini patlatmadan saniyeler önce böyle...
    Kendini patlatmadan saniyeler önce böyle...
    TÜVTÜRK’ten araç sahiplerini ilgilendiren önemli açıklama
    TÜVTÜRK’ten araç sahiplerini ilgilendiren önemli açıklama
    Merkel'den Barzani'ye büyük şok! Kürdistan...
    Merkel'den Barzani'ye büyük şok! Kürdistan...