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Arap Birliği'nden 'ateşkes' hakkında tuhaf çağrı!

Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğündeki ateşkes mutabakatının ardından Arap Birliği garip bir çağrı yaparak Batı'nın bölgede 'gerçek bir irade' olarak bulunmasını istedi.

Arap Birliği'nden 'ateşkes' hakkında tuhaf çağrı!
Eklenme: 30 Aralık 2016, 00:48
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Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Türkiye ve Rusya garantörlüğünde Esed rejimi ve muhalifler arasında varılan ateşkes mutabakatının uygulanması için uluslararası gözlem talebinde bulundu.

"GERÇEK BİR İRADE(!)" VURGUSU

Ebu Gayt, yaptığı yazılı açıklamada, ateşkes mutabakatının ilan edilmesine, siyasi çözüm aşamasına geçişi sağlayacak gerçek bir iradenin eşlik etmesi gerektiğini kaydetti.

"ULUSLARARASI BİR GÖZLEM OLMALI"

Mutabakatın devam etmesinin garantör ülkelerin buna uymasına bağlı olduğunu vurgulayan Ebu Gayt, tarafların mutabakata uymasının sağlanması ve bu önemli gelişmenin taraflardan birinin değil, Suriye halkının yararına olacağının kesinleşmesi için uluslararası gözlem talep etti.

Ebu Gayt, mutabakatın ülkenin demografik yapısının değiştirilmesi için kullanılmasına karşı uyarıda da bulundu.

 
EtiketlerArap Birliği
HABER YORUMLARI
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derman

az önce okudum ateşkes ihlal edilmiş.Maalesef olacağı buydu.Dünyanın karıştığı problemler dünya ile mutabık kalarak çözülür

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murat keser

....... sizin yüzünüzden Türkiye her defasinda arkasini kollamak durumunda. dostumdan koru allahim sen beni, düsmanimla ben basa cikarim misali

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Yusuf

Dunyanin en ise yaramez birligi.

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Kyaman

Bu arap birligi adındaki örgüt Ortadoğuda bitme noktasına gelen Amerikanın kıçını yalamaya devam ediyor. Bu münafık birliğin hangi mağdur müslümanın yanında olduğu görülmüştür ?

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AliAK

Sizi gidi taklacı kuklalar

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Ömer kaysi

Adı yere batsın.arap.bu satılık koyun sürelerinin en kuralına Avrupa sarışın bir kadın veriyor.ülkelerinde nevar neyok alıp götürüyor.bu adi köpeklere acımayacaksın.israil c.başkanı ölünce Filistin salağı mahmut Abbas gitmiş cenazesinde ağlıyor.ve diyorki dünya çok büyük bir barış insanını kaybetti. Bunlar bukadar adi şerefsiz.biz burda Filistin için çırpınıyoruz ağlıyoruz.bu Suriyeli lerde aynısı olacak.bunlardan kardeş falan olmaz.bunların karnı doyunca ilk iş örgüt kurar lar.Allah bunları yüzyıllardır böyle hizmetçisi yaptırıyor.

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Ahmet çağır

Satılmış sahte iradeler konuşsa ne olur.

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derman

Suriye dünyanın kördüğüm olduğu bir yerdir.Tüm dünya mutabık olmadan yerel ,bölgesel veya tek taraflı anlaşmalar sadece daha büyük krizlere oluşturur.Şimdi siz barış dersiniz razı olmayanlar kuklaları ile savaşı daha da harlar.Dünya büyük bir eşikte

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Mustafa Şakar

Dünyada Müslümanlık kalmadı Hele Hele Arap ülkeleri al birini vur ötekisini

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Bdr

Batının ve abd nin manyak sapkın kuklaları kulağınızı birimi çekti batı dibinizi oyuyor siz hala batı batı derdiniz inşallah batar gidersiniz de hakiki muslumanlar yönetir o ülkeleri

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Zehra Tezcan

OHA!!! Bu cografyada savasi tetiklesinler, bölgeyi silah deposuna cevirsinler, ortaligi müslümanin kaniyla kan gölüne cevirsinler, sizim.su söylediginize bir bakin?! Yaziklar olsun.

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