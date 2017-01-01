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Arap Birliği'nden ABD'ye tepki!

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, Trump'ın, ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına ilişkin verdiği sözü eleştirdi.

Arap Birliği'nden ABD'ye tepki!
Eklenme: 01 Ocak 2017, 10:35
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Arap Birliği Sözcüsü Mahmud Afifi, yayımladığı yazılı açıklamada, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği merkezinde Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat ile biraraya gelen Ebu Gayt'ın, "Amerikan Büyükelçiliğini İsrail'in başkenti Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması" meselesine ilişkin "Bu adım, tüm barış çabalarını sekteye uğratır." ifadesine yer verdi.

Ureykat ile görüşmesinde bu meseleyi masaya yatırdığı ifade edilen Ebu Gayt'ın, "ABD yönetiminin, böyle bir kararın Filistin halkı, Arap dünyası ve İslam aleminde son derece olumsuz sonuçlara yol açacağının farkında olduğuna" işaret etti.

Görüşmede ayrıca BM Güvenlik Konseyi'nde Terör devleti İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden kararın ve maddelerinin etkinleştirilmesi yolları ile Arap Birliği'nden bu çerçevede beklenen adımların ele alındı.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın Filistin'de barışın sağlanması için uluslararası konferans çağrısına da değinen Ebu Gayt'ın, "Bu konferans, doğru bir temel üzerinde ciddi bir müzakere sürecini başlatmaya ve 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması için kapsamlı ve adil bir çözüme ulaşmaya kapı aralar." ifadesine yer verdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault da daha önce yaptığı açıklamada, Siyonist İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı barış görüşmelerini yeniden başlatabilmek için bu ay içerisinde Paris'te bir araya getirmek için çalıştıklarını bildirmişti.

BÜYÜKELÇİLİĞİNİN KUDÜS'E TAŞINMASI
ABD yönetiminin, 1995 yılında imzalanan Kudüs Büyükelçilik Yasası'na göre ülkedeki elçiliğini Kudüs'e taşıması öngörülüyordu fakat söz konusu yasa 21 senedir Bill Clinton, George W. Bush ve Obama'nın başkanlık dönemlerinde her 6 ayda bir "Ulusal güvenlik" gerekçesiyle ertelendi.

ABD Başkanlığına seçilen Cumhuriyetçilerin adayı Trump ise seçim sürecinde, Tel Aviv'deki ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü vermişti. Filistinliler, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma" anlamına gelecek bu adıma şiddetle karşı çıktıklarını belirterek tepki gösteriyor. Doğu Kudüs, 1967'den beri terör devleti İsrail işgali altında bulunuyor.

İşgalci terör devleti İsrail'e büyükelçi olarak atandığı duyurulan David Friedman ise Trump'ın "İsrail'in başkentinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması" konusundaki sözlerine destek vererek, yeni görevinden büyük bir memnuniyet duyacağını belirtmişti.

Cumhuriyetçiler uzun süredir ABD'nin terör devleti İsrail'deki büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması gerektiği hususunu dile getiriyordu ancak şimdiye kadar hiçbir Amerikan hükümeti, işgalci terör devleti İsrail'in başkentinin Kudüs olduğu yönünde resmi bir adım atmadı.

 
EtiketlerSiyonist İsrailSiyonistisrailABDKudüsnetenyahuFilistinTerörParisFransaArap BirliğiBMBirleşmiş MilletlerbüyükelçilikTel AvivTrump
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Emin

Siyonistler hayal kurun geldiginiz yer belle gideceginiz yer belli.tuzak kuranlarin en hayirlisi allah tir

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