Arap Birliği'den skandal Afrin açıklaması
Terör devleti İsrail ve ABD'nin yaptıkları karşısında sesi çıkmayan Arap Birliği, TSK'nın Afrin'e yönelik başlatmış olduğu Zeytin dalı harekatından ahatsız oldu.24 Ocak 2018 Çarşamba 12:04
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebul Geyt, TSK’nın Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili endişeli olduğunu söyledi.
ENDİŞELİYMİŞ!
Geyt “Suriye’nin kuzeyindeki durumu, özellikle de Türk ordusunun operasyon gerçekleştirdiği Afrin’deki durumu endişe ile takip ediyorum” dedi.
Dışarıdan müdahalenin Suriye krizini yalnızca daha da zorlaşmasına neden olacağını belirten Geyt, ülkenin kuzeyindeki ve Doğu Guta’da gerginliğin tırmanmasının Astana görüşmelerinde varılan anlaşmalar doğrultusunda oluşan gerilimi azaltma rejiminin kırılganlığının kanıtı olduğunu söyledi.
Daha fazla yorum göster
rizeli24 dk önce neyi seviyosanız abd elinizden alıyo o halk birgün o kadafiin akıbetini silerede yaşatacak 100 yıldan beri herşeyinizi alıp peşkeş çektiler şimdi topraklarınızı alıyolar Ahmet 26 dk önce İnsanlar öldü. Mülteci oldu.Milyonlar evinden oldu.Tasmasi abd , ingilterede olan arap birliği o zaman niye rahatsız olmadi acaba .... Millet26 dk önce H......stir soysuz köpek senin atalarında senin gibi hain di Ahmet 29 dk önce 3 milyon insan yurdundan oldu. Ölenler oldu mumine29 dk önce Arap hayranları da görsün artık.Türk'un Turk'ten başka dostu yok. Yavuz31 dk önce Arap birliğimi, kiripto yahudi birliğimi? yada mason birliğimi? Mustafa 31 dk önce Siz deilmisiniz dunyanin en cok tuvalet kagidi harcayan ülkesi size lanet olsun icinizdeki hainlige lanet olsun sen kimsinki endise ile izliyorsun pzvnk taharet suratli Burak35 dk önce Sasirdik mi hayir. Araplar nedense türk isminin gectigi konularda kirpi gibi dikenlerini cikariyorlar.Abd ya da ingiltere falan yapsa sessiz kalirlardi biz olunca endiselilermis.Zaten bizden baska arap dunyasina aglayan yok. Onbinlerce sehit verdik hic duydunuz mu herhangi arap ulkesi yas ilan etti ama biz milli yas ilan ederiz artik devlet buyukleri herkese KARDESIM demekten vazgecmeli Malkoçoğlu36 dk önce Endişelenmekte haklılar çünkü geliyoruz....sıra onlara da gelecek mısır tekrar feth edilecek kutsal mekanlar tekrar elimize geçecek.... savulun münafıklar sürüsü yusuf toygun36 dk önce Sizden önce efendileriniz o halle hallenmişti, farklı bir şey söyleseydiniz şaşırırdık zaten.