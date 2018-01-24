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Arap Birliği'den skandal Afrin açıklaması

Terör devleti İsrail ve ABD'nin yaptıkları karşısında sesi çıkmayan Arap Birliği, TSK'nın Afrin'e yönelik başlatmış olduğu Zeytin dalı harekatından ahatsız oldu.

24 Ocak 2018 Çarşamba 12:04
Arap Birliği'den skandal Afrin açıklaması

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebul Geyt, TSK’nın Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili endişeli olduğunu söyledi.

ENDİŞELİYMİŞ!

Geyt “Suriye’nin kuzeyindeki durumu, özellikle de Türk ordusunun operasyon gerçekleştirdiği Afrin’deki durumu endişe ile takip ediyorum” dedi.

Dışarıdan müdahalenin Suriye krizini yalnızca daha da zorlaşmasına neden olacağını belirten Geyt, ülkenin kuzeyindeki ve Doğu Guta’da gerginliğin tırmanmasının Astana görüşmelerinde varılan anlaşmalar doğrultusunda oluşan gerilimi azaltma rejiminin kırılganlığının kanıtı olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 12:04
  1. israil
  2. Arap Birliği
  3. afrin
  • rizelirizeli24 dk önce
    neyi seviyosanız abd elinizden alıyo o halk birgün o kadafiin akıbetini silerede yaşatacak 100 yıldan beri herşeyinizi alıp peşkeş çektiler şimdi topraklarınızı alıyolar
  • Ahmet Ahmet 26 dk önce
    İnsanlar öldü. Mülteci oldu.Milyonlar evinden oldu.Tasmasi abd , ingilterede olan arap birliği o zaman niye rahatsız olmadi acaba ....
  • MilletMillet26 dk önce
    H......stir soysuz köpek senin atalarında senin gibi hain di
  • Ahmet Ahmet 29 dk önce
    3 milyon insan yurdundan oldu. Ölenler oldu
  • muminemumine29 dk önce
    Arap hayranları da görsün artık.Türk'un Turk'ten başka dostu yok.
  • YavuzYavuz31 dk önce
    Arap birliğimi, kiripto yahudi birliğimi? yada mason birliğimi?
  • Mustafa Mustafa 31 dk önce
    Siz deilmisiniz dunyanin en cok tuvalet kagidi harcayan ülkesi size lanet olsun icinizdeki hainlige lanet olsun sen kimsinki endise ile izliyorsun pzvnk taharet suratli
  • BurakBurak35 dk önce
    Sasirdik mi hayir. Araplar nedense türk isminin gectigi konularda kirpi gibi dikenlerini cikariyorlar.Abd ya da ingiltere falan yapsa sessiz kalirlardi biz olunca endiselilermis.Zaten bizden baska arap dunyasina aglayan yok. Onbinlerce sehit verdik hic duydunuz mu herhangi arap ulkesi yas ilan etti ama biz milli yas ilan ederiz artik devlet buyukleri herkese KARDESIM demekten vazgecmeli
  • MalkoçoğluMalkoçoğlu36 dk önce
    Endişelenmekte haklılar çünkü geliyoruz....sıra onlara da gelecek mısır tekrar feth edilecek kutsal mekanlar tekrar elimize geçecek.... savulun münafıklar sürüsü
  • yusuf toygunyusuf toygun36 dk önce
    Sizden önce efendileriniz o halle hallenmişti, farklı bir şey söyleseydiniz şaşırırdık zaten.
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