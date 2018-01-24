Arap Birliği'den skandal Afrin açıklaması

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebul Geyt, TSK’nın Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili endişeli olduğunu söyledi.

ENDİŞELİYMİŞ!

Geyt “Suriye’nin kuzeyindeki durumu, özellikle de Türk ordusunun operasyon gerçekleştirdiği Afrin’deki durumu endişe ile takip ediyorum” dedi.

Dışarıdan müdahalenin Suriye krizini yalnızca daha da zorlaşmasına neden olacağını belirten Geyt, ülkenin kuzeyindeki ve Doğu Guta’da gerginliğin tırmanmasının Astana görüşmelerinde varılan anlaşmalar doğrultusunda oluşan gerilimi azaltma rejiminin kırılganlığının kanıtı olduğunu söyledi.