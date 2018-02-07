Arap basınında Afrin provokasyonu! Sadece o ülke yapmadı

Arap basınının ısrarla bölgede bir Türk- Kürt çatışması algısı yaratmaya çalıştığını belirten Semin, ''Türkiye kendi sınırlarında konuşlanmış terör örgütünü temizlemek için mücadele ediyor. Türkiye sınır güvenliğini sağladıktan ve terör tamamen temizlendikten sonra elbette oradan ayrılacak. Türkiye'nin gözü başka ülkelerin topraklarında değil ama maalesef Türkiye'de bir kısım, dünyada ise birçok medya kuruluşu ve özellikle Arap basını Türkiye'nin bu mücadelesini farklı bir şekilde vermeye çalışıyor. Bu kara propaganda tarzı haberlerde sanki Türkiye orada Kürtlere karşı bir operasyon yürütüyor, sanki bölgede bir Türk-Kürt çatışması varmış gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor.'' dedi.

Semin, Türkiye'nin Afrin'le ilgili özellikle Arap basınının yürüttüğü kara propaganda konusunda ciddi bir kamu diplomasisi oluşturması ve Arap basınının kasıtlı olarak oluşturduğu algıyı kırması gerektiğini kaydetti.

'KATAR HARİÇ HEPSİ AYNI AĞIZLA YAYIMLIYOR'

Katar merkezli Al-Jazeera dışında tüm Arap basınının tek ağızdan yayın yaptığını anlatan Semin şunları söyledi:

''Gerek Türkiye gerek Türkiye dışında basının çok ciddi bir şekilde kullanılması gerekiyor. Dışarıda çok fazla yanlı ve yanlış yayın yapılıyor. Türkiye'de TRT Arabi var. Anadolu Ajansı'nın Arapça yayınları var. Bunlar Arap dünyasına ne kadar yansıyor, ne kadar etkili oluyor, bunların çok iyi kontrol edilmesi gerekiyor. Körfez ülkelerindeki Al Jazeera hariç hemen hemen hepsi haberleri Türkler bölgede Suriyeli Kürtlerle çatışıyor şeklinde veriyor. Al-Arabiya, Al-Sharq, Al-Ahram, Al-Hayat gibi Arap basınının ciddi ve güçlü basın-yayın kuruluşları bunu yapıyor. Bu çok riskli bir durumdur.''

'BÖLGEDEKİ TÜM DEVLETLERİN SORUNU OLUR'

Ali Semin, harekatın Türk-Kürt çatışmasına dönüştürülmeye çalışılmasının sadece Türkiye'nin değil bölgede bulunan bütün devletlerin sorunu haline gelebileceği uyarısında bulundu.

'ÖZELLİKLE SUUDİ ARABİSTAN BUNU ÇOK RAHAT YAPIYOR'

Türkiye terörle mücadele ederken Arap dünyasının bu konuda sessiz kalmasının ciddi bir sorun olduğuna vurgu yapan Semin şöyle devam etti:

''Arap Birliği'nin şu ana kadar toplanıp bir karar çıkarması bekleniyordu. Bu sadece Türkiye'nin sorunu değil. 'Türkiye sınırında bir terör devletine izin vermeyiz' demeleri gerekiyordu. Bunu demediler, daha doğrusu diyemediler. Güçleri mi yok, elbette var. Milyarlarca dolar silah almışlar ama iş mücadeleye gelince susuyorlar, bu sorunu üzerlerinden atmak için susmayı ya da kara propaganda yapmayı tercih ediyorlar. Özellikle Suudi Arabistan basını bunu çok rahat bir şekilde yapıyor. Bir terör operasyonundan çok Türk-Kürt çatışması olarak gösteriliyor. Suudi Arabistan medyası kendi toplum yapısının dokusuyla da oynayarak onları Türkiye ile karşı karşıya getirmek istiyor.''

'IRAK'TAKİ GİBİ BİR KÜRT OLUŞUMU OLSAYDI BELKİ TÜRKİYE OPERASYONA İHTİYAÇ DUYMAYACAKTI'

Orta Doğu Araştırmaları Uzmanı Semin Türkiye'nin Kürtlerle bir sorunu olmadığın vurgulayarak ''Sorun sınırda yapılanma içinde olan terörist örgüt PYD/YPG'dir. Irak'ın kuzeyindeki gibi bir Kürt oluşumu olsaydı, Türkiye, operasyonlara belki ihtiyaç duymayacaktı.'' ifadesini kullandı.

'TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BİR RİSK HALİNE GELİR'

Türkiye'nin 35 yıldan beri bu terör yapılanmasıyla mücadele ettiğinin hatırlatan Semin, ''Türkiye bu terör yapılanmasını sonlandırmak zorunda. Aksi durum Türkiye için büyük bir risk taşıyor. Bakın, Kandil ya da Irak'ın Kuzeyi demiyorum. Bizim ciddi sorunumuz bunlar değil yoksa oralarda müdahale ederdik. Bizim sorunumuz Suriye'deki yapılanma. Suriye'de bulunan terör örgütü başarılı olur ve Akdeniz'e açılırsa bu Türkiye için büyük bir risk haline dönüşür. Bölgede tek aktörlü bir yapılanma yok. Orada kaşımızda ABD var. Afrin'in tam merkezine indiğimize Rusya nasıl bir tepki verecek? Esed rejimi ne tepki verecek? Bunlar orta ve uzun vadede düşünmek zorunda olduğumuz ciddi sorunlar.'' değerlendirmesinde bulundu.

'TÜRKİYE BU OPERASYONU YAPMAK ZORUNDAYDI'

Ali Semin, Arap Baharı'ndan sonra bölgede yaşanan kaosun Türkiye sınırına da yansıdığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

''Türkiye ve dünyada kim ne derse desin Türkiye bu sınır ötesi operasyonunu yapmak zorundaydı. Türkiye bu operasyona başladığında 'Afrin Afrinlilerindir' söylemi ile hareket etti. Türkiye Afrin'de var olan terörü temizledikten sonra bölgeyi yine sahiplerine bırakacak. 'Afrin'de Kürtler yaşıyorsa onlara teslim edeceğim' diyor, yoksa 'Türkmenlere teslim edeceğim' demiyor. Türkiye, sadece PYD/YPG terör örgütünü bölgeden temizlemek için mücadele ediyor.''