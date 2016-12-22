Cloudflare

Arap basını: Karlov suikasti ile Türkiye'yi hedef aldılar

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik hain suikaste geniş yer veren Arap basını, suikast ile Türkiye'nin ve Halep'in hedef alındığını yazdı. Gazeteler, "Bu olay ile kardeş ülke Türkiye'ye kin besleyenler, İslam dünyasının bu büyük gücüne karşı sadece kin duymakla kalmıyor, bunu fiile dönüştürüyor" görüşüne yer verdi.

Arap basını: Karlov suikasti ile Türkiye'yi hedef aldılar
Eklenme: 22 Aralık 2016, 09:36
Bu haber 6.934 kez okundu

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine geniş bir şekilde yer veren Arap medyasında konuyla ilgili haber ve yorumlarda, bu olayla Türkiye'nin ve Suriye meselesinin hedef alındığı belirtildi.

Suudi Arabistan destekli Şarkul Evsat gazetesinin yazarı Abdurrahman Er-Raşid, "Suç ve Terör Propagandası Arasındaki Büyükelçi" başlığıyla kaleme aldığı yazıda saldırının, "Suriye rejimi ve İran'ın lehine, Suriye halkının da aleyhine işlenen yeni bir terör eylemi olduğunu" ifade etti.

"Bir kez daha dünya güvenliğinin her zamankinden daha fazla tehdit altında olduğunun gözler önüne serildiğini" vurgulayan Raşid, Suriye gibi bölgesel durumlar ile terörizmin karıştırılmaması gerektiğini, saldırganın suçunu, "Suriye'de yaşananların intikamını alarak" aklamaya çalıştığını kaydetti.

Raşid, bu terör saldırısını kullananların, Halep ve Suriye'yi gerekçe gösterdiğini aktardığı yazısında, bu kişilerin, Rusya'ya karşı öfkeli olan halkın duygularından yararlanmaya ve Suriye halkı ile direnişini dünyanın gözünde olumsuz hale getiren terör örgütü DEAŞ'ın desteklenmesi için kullanmaya çalıştığını yazdı.

"Halep ve Ankara'nın Kalbine 8 Kurşun"
Saldırıyı, El-Arabi el-Cedid gazetesindeki "Halep ve Ankara'nın Kalbine 8 Kurşun" başlıklı köşe yazısıyla ele alan Vail Kandil, Karlov'a sıkılan kurşunların, Rusya'dan çok Türkiye ile Suriye devriminin canını acıttığı şeklinde yorumladı.

Kandil, insani, ahlaki ya da dini hangi değer ölçeğinde olursa olsun Karlov'un öldürülmesinin, Suriyelilerin katledilmesi ya da Rusya güçlerinin eliyle işlenen Halep'teki katliamlar gibi kınanan bir terör suçu olduğu yorumunda bulundu.

"İlk zarar gören Suriye oldu"
Karlov'un öldürülmesinin "Suriye halk devriminin en önde gelen koruyucusu" olarak nitelendirdiği Türkiye ve Suriye meselesi üzerindeki etkilerini değerlendiren Kandil, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Elçileri öldürmek asla ezilen, mazlum halkların düşündüğü bir şey değildi, onların sloganları daima elçiliklerin kapatılması ve elçinin gönderilmesi şeklinde oldu. Büyükelçi Karlov, batı başkentlerinde Rusya, İran ve Suriye rejiminin halka karşı işlediği suçların protesto edildiği bir dönemde öldürüldü. Bu sebeple öfke duygusu yerini Rusya büyükelçisinin ölümünden duyulan üzüntüye bıraktı. Bu durumda ilk zarar gören, Suriye devrimi oldu. Büyükelçiye yönelik suikastın zararı, Rus uçakları ya da Kasım Süleymani'nin katliamlarından daha az değil."

"Hedefteki Türkiye"
Arap basınındaki birçok gazete gibi suikastı manşetten veren Katar merkezli El-Arab, "Hedefteki Türkiye" başlıklı haberinde saldırıyı, "Bu olay ile kardeş ülke Türkiye'ye kin besleyenler, İslam dünyasının bu büyük gücüne karşı sadece kin duymakla kalmıyor, bunu fiile dönüştürüyor." ifadesiyle okuyucularına aktardı.

 
EtiketlerTürkiyeSuriyeİranAnkaraRusyaKatarGazetelerAbArabistanKandil
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • 'Fırat'ın batısı temizlenene kadar bu operasyon bitmeyecek'
  • ABD'li elçiden Türkiye'ye 'dinsizlik' tavsiyesi
  • Teröristbaşı Gülen'den tehdit gibi açıklama!
  • Trump'tan tehlikeli çağrı!
  • CHP'lileri üzen görüntü! Mustafa Kemal heykeli söküldü
  • Halep'ten tahliyeler tamamlandı!
  • Suikastçının anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
  • Emekliye büyük müjde! Kabul edildi
  • CHP'li vekile tokat gibi 'fedai' cevabı!
  • 4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ödersiniz!
  • Türkiye, El Bab'tan çekiliyor mu? TSK açıkladı!
  • Flaş açıklama: Karlov'a saldırmak Rusya'ya...
  • Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı FETÖ'den tutuklandı!
  • Türkiyeli Müslümanları temsilen FETÖ imamını çağırdılar!
  • Bahçeli'den kritik açıklama: Ne pahasına olursa...
  • İşte elçi suikastının dakika dakika anatomisi!
  • 'Derhal terk etsinler'
  • Öldürülen DEAŞ'lı teröristlerin üzerinde şoke eden detay!
  • İşte sözün bittiği o kare
  • TSK'dan son dakika El Bab açıklaması
  • Erdoğan: Durursak kendimizi Sevr şartlarında buluruz
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Arapça konuştu diye uçaktan attılar!Arapça konuştu diye uçaktan attılar!

ABD'nin Delta Havayolları'na ait uçakta telefonda annesi ile Arapça konuşan…

ABD'li elçiden Türkiye'ye 'dinsizlik' tavsiyesiABD'li elçiden Türkiye'ye 'dinsizlik' tavsiyesi

Türkiye’de seküler(dini değerlerin olmadığı) geleneğin bozulmaması gerektiğini iddia eden ABD’li…

Trump'tan tehlikeli çağrı!Trump'tan tehlikeli çağrı!

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, ülkesinin nükleer silah kapasitesinin artırılması…

Rusya’dan Suudi Arabistan’a teklifRusya’dan Suudi Arabistan’a teklif

Rusya, Türkiye ve İran ile beraber , Suriye’de barışın sağlanması…

'Halep'e biz dönemezsek çocuklarımız dönecek''Halep'e biz dönemezsek çocuklarımız dönecek'

Zalim Esed rejimi kuşatmasındaki doğu Halep ve muhaliflerin kuşatmasındaki Fua…

Birleşmiş Milletlerden İHH açıklamasıBirleşmiş Milletlerden İHH açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'deki…

DAEŞ Türk tankını kaçırdı iddiasıDAEŞ Türk tankını kaçırdı iddiası

Operasyonların devam ettiği Suriye'nin El Bab kentinde DAEŞ'li teröristlerin 2…

Vücut losyonu içerek ölenlerin sayısı 71’e yükseldiVücut losyonu içerek ölenlerin sayısı 71’e yükseldi

Rusya’da içinde alkol bulunan vücut losyonu içerek hayatını kaybedenlerin sayısı…

Trump'tan nükleer gözdağıTrump'tan nükleer gözdağı

ABD'nin 45. başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan…