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Arap Baharı’nın başladığı yerde yeni isyan… Dünya şokta!

Tunus'ta en az 10 şehirde sokağa çıkan göstericiler, fiyat artışları ve vergi zamlarını protesto etti.

09 Ocak 2018 Salı 12:38
Arap Baharı’nın başladığı yerde yeni isyan… Dünya şokta!

Yedi yıl önce Arap Baharı'nın başladığı Tunus'ta, bir kez daha gösteriler var. Hayat pahalılığı ve fiyat artışlarına karşı sokağa çıkanlar, polisle çatıştı.

Al Jazeera, 55 yaşındaki bir erkeğin protestolarda yaşamını yitirdiğini bildiriyor. Can kaybını doğrulayan Tunus İçişleri Bakanlığı, göstericinin yerel hastaneye baş dönmesi şikayetiyle başvurduğunu açıkladı. Resmi açıklamada kronik nefes darlığı çeken kurbanın biber gazı nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Sosyal medyada ise, bir polis aracının çarpması sonucu 55 yaşındaki erkeğin öldüğü yönünde bilgiler yer aldı.

Başkent Tunus'un 40 kilometre batısındaki Teburba şehrindeki gösterilerde yaralananlar da var.

Reuters haber ajansı, en az 10 kentte gösteri düzenlendiğini aktarıyor. Başkent Tunus, Kayravan, El Mehdiye, Kafsa gibi şehirler gösterilerin adreslerinden bazıları.

Anadolu Ajansı, başkente 150 kilometre mesafedeki Kayravan'da göstericilerin Silyane yolunu trafiğe kapattığını, lastik yakıp araçlara taş attığını bildiriyor.

Başkent Tunus sakinleri, kendi şehirlerinde de protestolar olduğunu söylüyor. Şehrin batısındaki Et-Tadamun Mahallesi'nde sokağa çıkan yüzlerce genç, çöp konteynerleri ile lastikleri ateşe verdi. Polis, göstericilere karşı biber gazı sıktı.

Yerel basında, Kafsa kentinde bazı göstericilerin ulusal güvenlik merkezine saldırıp yağmaya giriştiği yönünde haberler yer aldı.

Tunus'ta hayata geçen 2018 bütçesinde birçok ürünün vergileri zamlandı. Ek vergi getirilen ürünler arasında kozmetik, internet, akaryakıt, sebze-meyve var.

Başbakandan 'dişinizi sıkın' çağrısı

Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, bugün gazetecilere yaptığı konuşmada 2018’in Tunusluların sıkıntı çektiği son yıl olduğuna inandıklarını söyledi. “Durumun olağanüstü olduğunu ve ülkenin güçlük çektiğini halkın anlaması gerekiyor” dedi.

Tunus'ta 2010 yılının son günlerinde polisin seyyar satıcı tezgahına el koyduğu Muhammed Buazizi kendini ateşe vermiş ve Arap dünyasını kökünden değiştiren olaylar silsilesi başlamıştı.

Arap Baharı adı verilen gösteri dalgası Mısır, Libya gibi ülkelerde yönetimi değiştirdi, Suriye'yi ise iç savaşa sürükledi.

Tunus'ta ise çalkantılı geçen yıllarda ekonomi darboğaza girdi, 2015'te gerçekleşen iki büyük terör saldırısı ülkenin en önemli gelir kaynaklarından turizmi yok etti. Ülkedeki işsizlik oranı hayli yüksek.

 

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 12:38
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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